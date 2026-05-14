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14 de mayo de 2026
ARREGLO POSIBLE

Oferta millonaria del Galatasaray a Icardi

El club turco le presentó al delantero argentino un contrato histórico con salario base de 2 millones de euros, bonos por derechos de imagen y lealtad, más incentivos por rendimiento que podrían elevar la cifra total a varios millones

Oferta millonaria del Galatasaray a Icardi
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Con el título de la Superliga turca ya asegurado y en medio de los festejos, el futuro de Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez volvió a ser tema de debate. 
 

El Galatasaray, donde el rosarino se convirtió en ídolo, presentó una oferta económica sin precedentes para retener a su figura estrella y evitar su partida.
 

La dirigencia del club le acercó al delantero un paquete millonario que incluye un salario base de 2 millones de euros garantizados, 1 millón de euros adicional por derechos de imagen y otro millón de euros extra como bono de lealtad. 
 

A esto se suman importantes premios por rendimiento colectivo: 500 mil euros por ganar nuevamente la liga, 500 mil por llegar a cuartos de final de la Champions League y 750 mil euros si avanzan hasta semifinales. 
 

En lo individual, Icardi podría percibir un millón más si convierte 15 goles o más en la Superliga y otro millón por al menos 5 tantos en la Champions.
 

Uno de los puntos más llamativos es la cláusula de extensión automática: el contrato se prolongará hasta la temporada 2027/2028 si Icardi cumple objetivos deportivos como disputar el 60% de los minutos en un alto porcentaje de partidos o participar en más de 20 goles.
 

La decisión no depende solo del aspecto económico. Para la China Suárez, permanecer en Estambul significa mayor tranquilidad y menor exposición mediática que en Argentina, aunque también implica alejarse de oportunidades laborales y su familia.
 

 Hasta el momento, ni Icardi ni la actriz han hecho declaraciones públicas sobre el tema.Esta oferta llega en un momento complejo para la pareja, que también es noticia por la polémica separación de Icardi con Wanda Nara y la reciente decisión del futbolista de enviar pertenencias de su ex a Italia, incluyendo un trofeo ganado por Nara.
 

En Turquía dan por hecho que el Galatasaray hará todo lo posible para conservar a su máximo goleador, mientras Icardi y la China Suárez evalúan cuál será el próximo capítulo de su vida juntos.

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