Fallo millonario contra Eduardo Fort por alimentos

La ex pareja del empresario Eduardo Fort, Karina Antoniali, madre de sus tres hijos mayores, obtuvo un fallo judicial favorable que obliga a Fort a abonar una importante suma de dinero en concepto de alimentos retroactivos.



El litigio, que se extendió durante años y llegó hasta instancias superiores como la Cámara y la Corte, generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo.Según trascendió, Antoniali acusó a Fort de no cumplir con la manutención de los hijos durante aproximadamente ocho años.



La hija mayor tiene actualmente 25 años y los mellizos, 16. Además, reclamó la continuidad de la obra social, argumentando que durante la relación Fort no le permitió trabajar.



El fallo se concretó tras varios recursos y un embargo previo en 2025. Karina Antoniali celebró el resultado en sus redes sociales, mientras que en los programas de televisión se destacó que “ganó en todas las instancias”.



La reacción más explosiva llegó de parte de Rocío Marengo, actual esposa de Eduardo Fort, que salió públicamente en defensa de su pareja y armó un verdadero escándalo mediático:“Entiendo que a veces hay acuerdos, hay estafas y la Justicia mira para un costado”. Aseguró que Fort “siempre mantuvo a sus hijos y cumplió con todo lo que tenía que pagar”, y reveló que el empresario sintió que el reclamo era “una estafa” porque “no ganaba nada” y “a todos le decían que no”. Además, Marengo contó que uno de los hijos vive con ellos desde hace años y que siguen pagando la cuota correspondiente a la madre.

