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14 de mayo de 2026
OTRA VEZ

El baile final de Tinelli

Tras un 2025 complicado, Marcelo Tinelli confirmó el regreso de Bailando por un Sueño en una edición exprés que será la última

El baile final de TinelliEl baile final de Tinelli
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De forma reciente, Marcelo Tinelli confirmó que vuelve el reality Bailando por un sueño, en la última entrega que reciclará sus mejores éxitos. 
 

La noticia fue brindada por Ángel De Brito que continuó brindando información y agregó que durará tres meses, y tendría un jurado clásico.
 

El conductor, que atravesó un 2025 complicado tanto en lo personal como en lo económico, encontró en el 2026 un año de revancha profesional y sentimental. Enamorado nuevamente, Tinelli sumará dos proyectos que lo ilusionan: la cobertura del Mundial de Fútbol para Infobae y el cierre definitivo de su exitoso certamen de baile.
 

La idea es reunir a figuras que ya tengan historia en el certamen: ex participantes, ganadores y hasta perdedores recordados. Las conversaciones ya comenzaron.
 

Asimismo,  De Brito contó que Tinelli se comunicó con Nicolás Occhiato y le expresó su deseo de que forme parte de la competencia, y el joven conductor estaría dispuesto a sumarse.
 

El jurado mantendría su clásica formación, con Ángel de Brito, Marcelo Polino, Moria Casán y Pampita. 
 

La intención del conductor es ponerle un broche de oro a un ciclo que marcó una era en la televisión argentina y el estreno se espera para el último trimestre del año.

El baile final de Tinelli



 

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