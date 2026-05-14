Andrés Ciro y Luli Bass, más enamorados que nunca

Andrés Ciro Martínez volvió a mostrar el gran momento sentimental que atraviesa junto a Luli Bass. El cantante compartió una romántica imagen con la bajista en sus redes sociales y despertó una ola de reacciones entre sus seguidores, que celebran el presente amoroso de la pareja.



La postal los muestra abrazados frente al espejo de un ascensor durante un viaje por Estados Unidos. Con un look relajado y sonrisas cómplices, ambos dejaron en evidencia la conexión que mantienen desde que oficializaron el romance a comienzos de año.



La relación entre el líder de Los Piojos y la famosa venía generando rumores desde el regreso de la banda a los escenarios. Sin embargo, fue recién hace algunos meses cuando decidieron blanquear públicamente el vínculo a través de intercambios y dedicatorias en redes sociales.



En esta nueva publicación, Luli Bass acompañó la imagen con una frase divertida que rápidamente se viralizó entre los fanáticos: “Yo solamente esperaba el ascensor”. La escena mostró el costado más íntimo y relajado de la pareja, lejos de los escenarios y los recitales multitudinarios.



Además de la selfie romántica, Ciro también compartió otras imágenes del viaje, donde se los vio recorriendo distintos puntos turísticos y disfrutando de momentos juntos. La historia de amor entre ambos se consolidó en medio del exitoso regreso de Los Piojos, una etapa que marcó también un cambio en la vida personal del cantante.