14 de mayo de 2026
NUEVO ESQUEMA
ARBA endurece controles fiscales y amplía cruces bancarios sobre contribuyentes
La gestión de Axel Kicillof oficializó un nuevo sistema digital de ARBA para acelerar devoluciones y compensaciones automáticas de Ingresos Brutos. La medida incorpora más controles cruzados con IVA, bancos y cuentas tributarias, y amplía la fiscalización online sobre contribuyentes bonaerenses.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires avanzó con una fuerte reforma en los mecanismos de devolución y compensación de saldos a favor de Ingresos Brutos. A través de la Resolución Normativa 16/2026, el organismo conducido por Cristian Girard profundizó el esquema de automatización y control digital sobre los contribuyentes bonaerenses.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, incorpora un sistema abreviado y automático para tramitar demandas de repetición tributaria mediante el “Sistema Único de Demanda” (SUD), una plataforma online que permitirá validar datos, compensar deudas y acreditar saldos de manera inmediata.
Según la normativa, ARBA cruzará información fiscal con declaraciones de IVA, acreditaciones bancarias, retenciones, percepciones y movimientos tributarios para determinar si un contribuyente puede acceder al procedimiento simplificado.
Entre los nuevos controles, el organismo verificará que no existan diferencias significativas entre lo declarado en Ingresos Brutos y el IVA nacional, inconsistencias bancarias, deudas judicializadas, fiscalizaciones abiertas o incluso cuentas compartidas con otros contribuyentes inscriptos.
Además, la resolución fija un tope de hasta $3,5 millones para acceder al procedimiento automático de devolución o compensación, siempre que el saldo a favor se encuentre correctamente registrado y sin inconsistencias relevantes.
La nueva herramienta también permitirá compensar automáticamente créditos provenientes de otros tributos provinciales, como el Inmobiliario o Automotor, agilizando procesos que hasta ahora requerían trámites administrativos más extensos.
En paralelo, ARBA reforzó la digitalización integral de las presentaciones. Los contribuyentes deberán operar mediante CUIT y CIT, mientras que toda la documentación podrá cargarse online a través del Sistema Integral de Reclamos y Consultas (SIRyC).
Otro punto clave es que la aceptación de las compensaciones tendrá carácter de declaración jurada y operará como reconocimiento expreso de las obligaciones fiscales registradas por el organismo provincial.
La administración bonaerense justificó la medida bajo criterios de “celeridad, sencillez, economía y eficiencia”, en el marco de un proceso de modernización tributaria impulsado por el gobierno provincial.
Sin embargo, el nuevo esquema también implica un endurecimiento de la capacidad de fiscalización digital del Estado bonaerense, con mayores cruces automáticos de datos financieros y tributarios sobre empresas y contribuyentes.
La resolución comenzará a regir desde su publicación oficial y representa uno de los movimientos más importantes de ARBA en materia de control, automatización y administración tributaria durante 2026.