Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de mayo de 2026 NUEVO ESQUEMA

ARBA endurece controles fiscales y amplía cruces bancarios sobre contribuyentes

La gestión de Axel Kicillof oficializó un nuevo sistema digital de ARBA para acelerar devoluciones y compensaciones automáticas de Ingresos Brutos. La medida incorpora más controles cruzados con IVA, bancos y cuentas tributarias, y amplía la fiscalización online sobre contribuyentes bonaerenses.

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