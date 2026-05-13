13 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Se conoció la carta con la que Provincia invitó a Neme a discutir el futuro de Mogotes
La nota firmada por Augusto Costa convoca al intendente interino a la entrega de premios del Concurso de Ideas para este miércoles a las 12 y a integrar una mesa de trabajo conjunta para avanzar en la futura licitación y el traspaso del complejo. El primer encuentro de la mesa conjunta es el viernes 15 de mayo a las 12 y 30.
En medio de la discusión política por el futuro de Punta Mogotes, este miércoles se conoció la carta formal enviada por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, al intendente interino Agustín Neme, en la que la Provincia lo invita tanto a la entrega de premios del Concurso Provincial de Ideas para la puesta en valor del complejo como a participar de una mesa de trabajo conjunta para avanzar en el proceso de transformación y futura licitación del sector.
La convocatoria enviada por Costa establecía que el intendente interino debía participar este miércoles 13 de mayo a las 12 del acto de entrega de premios del Concurso Provincial de Ideas para Punta Mogotes, realizado en la sede del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. Además, la carta fijó para el viernes 15 de mayo a las 12.30 la primera reunión de la mesa de trabajo conjunta entre Provincia, Municipio y los distintos organismos vinculados al complejo, encuentro que se desarrollará en la sede del Ministerio de Producción bonaerense.
La nota fue difundida por el concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Pulti. “Emulando” a Patricia Bullrich con Manuel Adorni, el exintendente salió a “chicanear” a Neme desde sus redes sociales, pese a que la convocatoria ya había sido realizada de manera directa por la Provincia al Ejecutivo municipal.
Con la publicación de la carta firmada por Costa, Pulti sostuvo en X: “La convocatoria formal fue realizada el mismo lunes que se hizo el anuncio de la decisión de traspasar Mogotes al Municipio y echa por tierra muchas inexactitudes con las que reaccionaron algunos que parecen preferir el conflicto al acuerdo y el barro al trabajo”.
El concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro agregó además: “La convocatoria desmiente, por ejemplo, que el gobierno provincial quiera licitar sin la participación del Municipio. Más bien, todo lo contrario”.
En ámbitos políticos locales, la jugada fue leída como un nuevo intento del exintendente por posicionarse como una especie de vocero político de la Provincia en Mar del Plata, en medio de un tema de alto impacto institucional y turístico como el futuro de Punta Mogotes.
La carta dada a conocer lleva la firma de Augusto Costa y de la subsecretaria de Turismo bonaerense, María Soledad Martínez. Allí se convoca formalmente a Neme a participar del acto de entrega de premios del “Concurso Provincial de Ideas para la puesta en valor arquitectónica y paisajística del Complejo Punta Mogotes”, cuyos resultados —según destaca el texto— servirán como “insumo técnico relevante” para el proceso de planificación y para la futura licitación pública vinculada al complejo.
“En dicho contexto, y teniendo especialmente en consideración la relevancia estratégica, urbana, turística, ambiental y paisajística del sector objeto de intervención, se invita a Ud. a participar del acto de entrega de premios del referido Concurso Provincial de Ideas”, señala la nota oficial enviada desde el Ministerio de Producción bonaerense.
Además, el documento plantea avanzar en una articulación institucional entre Provincia y Municipio para abordar el futuro del complejo. “Asimismo, se estima pertinente conformar una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredón, la Administración Punta Mogotes y los organismos y entes con competencia e incumbencia sobre el área, a fin de abordar los principales aspectos vinculados con la puesta en valor integral del Complejo”, expresa la carta.
La aparición de la invitación se produjo días después de las declaraciones públicas de Neme tras el anuncio del traspaso de Mogotes al Municipio. En ese momento, el intendente interino había reclamado que la devolución del complejo se concrete “sin trampas y sin condiciones”.
“La Justicia fue clara: Punta Mogotes es de los marplatenses”, había expresado Neme. Y agregó: “Por eso, señor gobernador Axel Kicillof, si realmente quiere devolverlo, hágalo sin trampas y sin condiciones. Mar del Plata no pide favores. Exige que se cumpla con lo que le corresponde”.