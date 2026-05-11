11 de mayo de 2026
JUDICIALES
Julio de Vido obtuvo la prisión domiciliaria y cumplirá la condena en su casa
Debido a su estado de salud, el exministro de Planificación fue beneficiado con la prisión domiciliarias tras varios pedidos de su defensa
La Justicia federal resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, tras considerar su delicado cuadro de salud y las recomendaciones médicas presentadas en el expediente.
La decisión fue adoptada luego de varios planteos realizados por la defensa del exfuncionario, que venía solicitando el arresto domiciliario ante el deterioro físico registrado en los últimos meses. Según trascendió, informes médicos oficiales advirtieron sobre patologías crónicas y complicaciones que requieren controles permanentes y un seguimiento clínico constante, condiciones que resultaban difíciles de garantizar en el ámbito carcelario.
El tribunal evaluó especialmente la edad del exministro y los antecedentes médicos incorporados a la causa, concluyendo que correspondía morigerar las condiciones de detención sin modificar su situación procesal ni las condenas que pesan en su contra.
De este modo, De Vido continuará cumpliendo la pena bajo modalidad domiciliaria, con monitoreo electrónico y bajo estrictas pautas de control judicial. La resolución establece además que deberá permanecer en el domicilio fijado y sólo podrá ausentarse por razones médicas debidamente autorizadas.
Desde el entorno del exfuncionario señalaron que la medida responde a “criterios humanitarios y sanitarios”, mientras que sectores críticos cuestionaron la resolución y reclamaron igualdad de condiciones frente a otros detenidos.
La situación judicial del exministro kirchnerista continúa atravesada por distintas causas vinculadas a su gestión al frente del Ministerio de Planificación durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, varias de ellas ya con sentencia y otras aún en instancia de revisión.
La concesión de la prisión domiciliaria vuelve a poner en debate el régimen de detención para exfuncionarios condenados y el impacto de los criterios de salud en el cumplimiento efectivo de las penas.