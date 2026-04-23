23 de abril de 2026
“VACIAMIENTO SISTéMICO”
PAMI en jaque: médicos y jubilados salen a las calles y advierten un colapso inminente
La protesta de profesionales y afiliados expuso el deterioro crítico del sistema de salud para adultos mayores. Denuncian recortes, demoras extremas y un esquema de pagos que empuja a los médicos a abandonar la cartilla, dejando a miles sin cobertura efectiva.
La tensión por el ajuste en la salud pública alcanzó este miércoles un punto de ebullición en La Plata, donde cerca de un centenar de médicos de cabecera marcharon hacia la sede local del PAMI para denunciar lo que califican como un “vaciamiento sistémico”. La protesta, iniciada alrededor de las 12:30, visibilizó una crisis que ya impacta de lleno en la atención de miles de jubilados.
El eje del conflicto radica en el nuevo esquema de financiamiento: la eliminación de bonos por consulta y la implementación de un sistema capitado que fija ingresos mensuales sin considerar volumen ni complejidad de prestaciones. Para los profesionales, esto implica una fuerte pérdida de ingresos y una desvalorización del acto médico.
El deterioro ya tiene consecuencias concretas. De los 100 médicos de cabecera que históricamente integraban la cartilla en la capital bonaerense, la mitad dejó de prestar servicios. Este éxodo genera un efecto dominó: los pacientes quedan sin seguimiento clínico y terminan saturando guardias de hospitales públicos y clínicas privadas.
Según denunciaron los manifestantes, el organismo abona actualmente unos $2100 mensuales por paciente, una cifra que no alcanza a cubrir costos básicos como alquiler, servicios o personal administrativo. A esto se suman demoras en los pagos que, en promedio, superan los 90 días.
La protesta no fue exclusiva del sector médico. Afiliados al sistema también se movilizaron para denunciar el impacto directo del ajuste: dificultades crecientes para acceder a medicamentos, demoras en turnos y una atención cada vez más restringida. En algunos casos, conseguir un especialista puede demandar hasta cinco meses.
Este cuello de botella en la atención primaria tiene efectos críticos. Sin acceso ágil al médico de cabecera, los jubilados ven bloqueada la posibilidad de obtener recetas con descuento o derivaciones para intervenciones quirúrgicas, profundizando el deterioro de su salud.
A su vez, el conflicto escaló además a nivel institucional. Días atrás, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires advirtió que el sistema atraviesa un nivel de desfinanciamiento “crítico” y alertó sobre un escenario de abandono sanitario. La entidad cuestionó la resolución 1107/2026, que eliminó la consulta como unidad de ingreso y redujo significativamente los honorarios.
En ese marco, la crisis del PAMI ya no se limita a un reclamo sectorial: compromete la estructura completa del sistema de salud para adultos mayores. Mientras médicos y jubilados coinciden en el diagnóstico, la falta de respuestas oficiales alimenta un escenario donde la cobertura existe en los papeles, pero se desvanece en la práctica cotidiana.