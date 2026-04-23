Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de abril de 2026 “VACIAMIENTO SISTéMICO”

PAMI en jaque: médicos y jubilados salen a las calles y advierten un colapso inminente

La protesta de profesionales y afiliados expuso el deterioro crítico del sistema de salud para adultos mayores. Denuncian recortes, demoras extremas y un esquema de pagos que empuja a los médicos a abandonar la cartilla, dejando a miles sin cobertura efectiva.

Compartir