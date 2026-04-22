Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de abril de 2026 CRISIS ALIMENTARIA

Larroque volvió a fustigar a Milei: “Parece el presidente de otro país”

El ministro de Kicillof responsabilizó al gobierno nacional por la crisis alimentaria y remarcó que la Nación le debe a la provincia unos $ 220.000 millones para el SAE. “Esperemos que entren en razón”, dijo.

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