22 de abril de 2026
CRISIS ALIMENTARIA
Larroque volvió a fustigar a Milei: “Parece el presidente de otro país”
El ministro de Kicillof responsabilizó al gobierno nacional por la crisis alimentaria y remarcó que la Nación le debe a la provincia unos $ 220.000 millones para el SAE. “Esperemos que entren en razón”, dijo.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, volvió a culpar al gobierno de Javier Milei por la crisis alimentaria y enfatizó que la Provincia seguirá reclamando que la Nación le pague unos 220.000 millones de pesos correspondientes a fondos comprometidos y no girados para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) bonaerense.
“El gobierno de Milei abandonó sus obligaciones con la provincia de Buenos Aires y desfinanció las políticas sociales y alimentarias que históricamente sostuvo la Nación”, resaltó el “Cuervo” Larroque, luego de brindar una entrevista en la que afirmó que Milei “parece el presidente de otro país” o “agente de una fuerza extranjera” por el ajuste que practica sobre las provincias.
“Lo que nosotros queremos es que la Nación se haga cargo de la deuda que tiene con la Provincia, y que podamos tratar de sostener con algún tipo de normalidad una situación que es muy compleja”, dijo el alto funcionario del gobierno de Axel Kicillof, quien resaltó que la ministra nacional de Capital Humano, Sandra Pettovello, se había comprometido a financiar el 20% del monto del SAE pero sólo giró fondos para cubrir “algo más del 10%”.
“Nosotros anunciamos ayer el aumento del 30% del SAE, que es la política central; duplicamos la asistencia alimentaria a los municipios y aumentamos el 25% las prestaciones de todos nuestros programas. Lo que estamos diciendo es que la Nación cumpla con sus obligaciones y cubra, ni siquiera la totalidad de un programa, sino el tercio del que históricamente se hizo cargo, para que nosotros podamos sostener cierto atisbo de normalidad en un momento hipercomplejo”, explicó el ministro.
“Vamos a seguir profundizando el reclamo y esperemos que el gobierno nacional entre en razón. Milei hoy parece el presidente de otro país o un agente de una fuerza extranjera, sin ocuparse de los problemas de su país. Menos Adorni y más alimentos”, concluyó Larroque.