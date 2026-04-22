Tras el doble crimen en Comodoro, Torres exigió aplicar la ley antimafias

A LOS VERA Y LOS NIEVES LOS QUIERO PRESOS



Lo que pasó hoy en Comodoro es gravísimo, y no es un hecho aislado: es la consecuencia de años de impunidad frente a organizaciones criminales que se dedican a sembrar el miedo y la violencia en la ciudad.



El crimen organizado en… pic.twitter.com/xyfdJOPuUA