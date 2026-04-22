22 de abril de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Tras el doble crimen en Comodoro, Torres exigió aplicar la ley antimafias
Luego del asesinato de dos jóvenes, el Gobernador pidió avanzar con medidas más duras contra los clanes enfrentados y reclamó que la Justicia utilice todas las herramientas legales para frenar la violencia en la ciudad.
(Vía La Tecla Patagonia)
El doble homicidio ocurrido en Comodoro Rivadavia volvió a poner en el centro de la escena la escalada de violencia vinculada a disputas entre bandas y provocó una reacción inmediata del gobierno provincial. El gobernador Ignacio Torres lanzó un mensaje contundente en el que reclamó endurecer la respuesta judicial y avanzar con la aplicación de la ley antimafias.
El hecho se registró durante la madrugada en el barrio Pueyrredón, donde dos personas fueron atacadas a balazos desde otro vehículo. Producto de la agresión, un joven murió en el lugar y una mujer falleció horas después en el hospital. La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas en el marco de una disputa de larga data.
En ese contexto, Torres sostuvo que el episodio no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de un problema estructural que arrastra la ciudad desde hace años. En su planteo, vinculó la violencia actual con organizaciones delictivas que, según afirmó, operan con continuidad y niveles crecientes de agresividad.
El mandatario provincial también puso el foco en el funcionamiento del sistema judicial y cuestionó la falta de resultados frente a este tipo de delitos. En ese sentido, pidió que se utilicen herramientas legales más severas para enfrentar a los grupos involucrados y evitar que continúen actuando con impunidad.
La trama detrás del crimen remite a enfrentamientos entre familias que mantienen conflictos desde hace décadas, con antecedentes de homicidios, ataques armados y amenazas cruzadas. En los últimos años, estos episodios volvieron a intensificarse, generando preocupación tanto en autoridades como en vecinos de distintos barrios.
Según trascendió, una de las víctimas tenía previsto participar en una instancia judicial vinculada a otro caso de violencia reciente, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado en el marco de esta disputa.