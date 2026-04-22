22 de abril de 2026
LA PLATA
El Concejo le puso un freno a la licitación de los micros y le pide explicaciones al Municipio
Los ediles de la Comisión de Transporte acordaron aplazar el tratamiento del expediente para adjudicar las líneas de colectivos Norte, Sur, Este y Oeste. Piden explicaciones por la restricción de frecuencias
Los bloques de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y ASAP Nueva Generación acordaron este martes postergar el tratamiento del expediente que enviaría el intendente Julio Alak para adjudicar las líneas de colectivos Norte, Sur, Este y Oeste.
La decisión se tomó en medio del conflicto que mantienen las empresas prestatarias con el Gobierno nacional por la actualización de los subsidios. En la comisión de Transporte, que preside la concejala libertaria Florencia Barcia, se resolvió por unanimidad elevar un pedido de informes al Ejecutivo municipal para que explique cómo se está prestando actualmente el servicio ante la reducción de frecuencias que aplicaron las empresas como medida de fuerza.
Los ediles solicitaron precisiones sobre si la última baja de frecuencias responde a la quita o falta de actualización de subsidios, si esa reducción se trasladará al nuevo sistema de adjudicación, la cantidad de usuarios afectados por la disminución de servicios, si el aumento del boleto se debe al alza del combustible y a la quita de subsidios, si la problemática generará cambios en los recorridos y frecuencias de la próxima concesión, qué ocurrirá con las ampliaciones de recorridos previstas, si se cumplirán todos los ramales del pliego (como el Línea Norte – Ramal 13), si se garantiza la cantidad de unidades accesibles para personas con movilidad reducida exigidas en el pliego, hasta cuándo sigue vigente la prórroga actual del servicio y si el Ejecutivo descarta realizar una nueva licitación.
El pedido fue dirigido al subsecretario de Servicios Públicos, Jorge Jurado, actual responsable de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos tras la renuncia de Sergio Resa en diciembre. Según fuentes del oficialismo, la idea es que Jurado concurra a la comisión para responder personalmente antes de que el expediente vuelva a tratarse, ya sea en comisión o en el recinto.
El proyecto de ordenanza llegó al Concejo Deliberante el 26 de marzo y representa el paso final para renovar por 12 años la concesión del servicio de colectivos municipales.
Los pliegos se publicaron a fines de diciembre, se abrieron los sobres con las ofertas el 21 de enero y la comisión evaluadora emitió su dictamen a mediados de febrero.
La situación es especialmente delicada porque las mismas empresas que resultaron adjudicatarias provisionales son las que hoy reducen frecuencias por el aumento de los combustibles y la demora en la actualización de los subsidios nacionales.