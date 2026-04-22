Volver | La Tecla Municipios 22 de abril de 2026 LA PLATA

El Concejo le puso un freno a la licitación de los micros y le pide explicaciones al Municipio

Los ediles de la Comisión de Transporte acordaron aplazar el tratamiento del expediente para adjudicar las líneas de colectivos Norte, Sur, Este y Oeste. Piden explicaciones por la restricción de frecuencias

Compartir