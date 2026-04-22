Bajo control: Pareja creó un órgano provincial para coordinar a los concejales libertarios

ENCUESTA
La Tecla
Redacción
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En las últimas horas, a instancias del propio Pareja, se terminó de conformar un órgano denominado Foro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza, con el objetivo de articular estrategias legislativas a nivel local en toda la provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires y la diversidad de sus problemas exigen una estructura coordinada y eficiente. Son 135 municipios con realidades distintas pero desafíos que se repiten, muchas veces sin coordinación ni herramientas comunes.— La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) April 18, 2026
Frente a eso, una respuesta concreta: el… pic.twitter.com/EQX4BF4cGY