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22 de abril de 2026
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Bajo control: Pareja creó un órgano provincial para coordinar a los concejales libertarios

Está bajo la supervisión del marplatense Alejandro Carrancio y articulará estrategias legislativas de La Libertad Avanza en los 135 distritos. Divide su trabajo en tres regiones para compartir herramientas de gestión local.

Bajo control: Pareja creó un órgano provincial para coordinar a los concejales libertarios
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Con la interna en niveles altos de confrontación en el seno de La Libertad Avanza, el máximo referente de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sigue dando pasos para mantener el control de la tropa en territorio bonaerense.

Los últimos días estuvieron plagados de chispazos entre karinistas y caputistas, que incluyó una denuncia del armador provincial contra tuiteros de Las Fuerzas del Cielo y duros intercambios en redes entre la diputada Lilia Lemoine y el influencer Daniel Parisini (Gordo Dan).

La interna también repercutió en la Legislatura bonaerense, donde se definió la salida del titular del bloque violeta en Diputados, Agustín Romo, de Las Fuerzas del Cielo, siendo reemplazado a la brevedad por Juanes Osaba, actual vicepresidente del cuerpo.En las últimas horas, a instancias del propio Pareja, se terminó de conformar un órgano denominado Foro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza, con el objetivo de articular estrategias legislativas a nivel local en toda la provincia de Buenos Aires.

El marplatense Alejandro Carrancio, diputado nacional y alineado con Pareja y Karina Milei, fue designado coordinador general del Foro, que está organizado en tres regiones: AMBA, Centro-Norte y Sur, que integran a las ocho secciones electorales.

AMBA
  • Sección Primera: Rafael De Francesco
  • Sección Tercera: Pedro Aquino
  • Sección Octava: Gastón Álvarez

CENTRO-NORTE
  • Sección Segunda: Carla Lantella
  • Sección Cuarta: Carlos Urtizberea
  • Sección Séptima: Ignacio Furiase

SUR
  • Sección Quinta: Emiliano Recalt
  • Sección Sexta: Juan José García

Al presentar el Foro, los libertarios lo definen como “un ámbito permanente de coordinación, intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico de la labor legislativa municipal”.
 

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