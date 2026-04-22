Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de abril de 2026 NUEVO REGIMEN

Vivienda y poder territorial: Kicillof redefine cómo se adjudican casas en barrios populares

La Provincia aprobó un nuevo régimen para adjudicar viviendas y regularizar la propiedad en villas y asentamientos. El esquema otorga más poder al OPISU, habilita planes de pago flexibles y redefine el valor de las viviendas con criterios sociales.

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