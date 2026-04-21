Volver | La Tecla Nacionales 21 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Maximiliano Abad: un senador en la cúspide de la labor parlamentaria nacional

El legislador de la UCR fue distinguido como el mejor senador de 2025 en los tradicionales Premios Parlamentario. Se trata de un hecho inédito para la representación política de General Pueyrredón, que por primera vez logra posicionar a un dirigente local con la máxima distinción en la Cámara alta tras un año marcado por la búsqueda de consensos y una intensa agenda legislativa.

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