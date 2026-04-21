21 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Maximiliano Abad: un senador en la cúspide de la labor parlamentaria nacional
El legislador de la UCR fue distinguido como el mejor senador de 2025 en los tradicionales Premios Parlamentario. Se trata de un hecho inédito para la representación política de General Pueyrredón, que por primera vez logra posicionar a un dirigente local con la máxima distinción en la Cámara alta tras un año marcado por la búsqueda de consensos y una intensa agenda legislativa.
(Vía La Tecla Mar del Plata)
La política nacional suele ser un escenario de tensiones constantes, pero anualmente la encuesta de los Premios Parlamentario —que desde hace más de tres décadas consulta a legisladores, asesores y periodistas especializados— ofrece un termómetro sobre quiénes logran trascender la coyuntura mediante el trabajo en el recinto y en las comisiones. En esta edición, el reconocimiento principal recayó sobre Maximiliano Abad, quien no solo consolidó su perfil nacional, sino que también rompió un techo de cristal al convertirse en el primer marplatense en alzarse con el galardón al Mejor Senador del Año. Al recibir la distinción, el referente radical buscó alejarse de la celebración personal para inscribir el premio dentro de una metodología de trabajo política. Abad señaló que este reconocimiento representa tanto un “honor” como una “responsabilidad”, entendiéndolo como un respaldo directo a una forma de ejercer la función pública que, según sus propias palabras, se sustenta en “convicciones firmes, vocación de diálogo y construcción de acuerdos”. Para el senador, el valor de esta distinción reside en la capacidad de haber aportado “racionalidad y previsibilidad” a un debate parlamentario que, durante 2025, se mantuvo bajo un contexto de extrema complejidad política y fragmentación.
La trayectoria de Abad en 2025 se caracterizó por una hiperactividad en las estructuras internas del Senado. Más allá de su rol como vicepresidente de la Comisión de Deporte, su firma estuvo presente en debates cruciales dentro de carteras de peso institucional como Asuntos Constitucionales, Justicia, Relaciones Exteriores y la Bicameral de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior. Esa presencia técnica fue el andamiaje para una agenda de proyectos que buscó equilibrar la transparencia institucional con la seguridad ciudadana. Entre sus iniciativas más destacadas del periodo se encuentran la reforma integral del régimen de prevención de lavado de activos y la actualización del régimen penal tributario, herramientas que el legislador impulsó con el objetivo de dotar de mayor independencia a los organismos de control y establecer mecanismos de ajuste que brinden seguridad jurídica a los contribuyentes.
Sin embargo, su labor no se limitó a las estructuras técnicas del Estado. El senador también articuló propuestas con impacto directo en la cotidianeidad, como la incorporación de contenidos de finanzas personales en la educación secundaria y una activa gestión en materia de salud pública. En este último punto, fue uno de los primeros integrantes de la Cámara en alertar sobre la crisis del dengue, exigiendo la incorporación de la vacuna al calendario nacional. Asimismo, su agenda reflejó una sensibilidad regional ante las crisis climáticas; tras el devastador temporal en Bahía Blanca, Abad lideró el proyecto para declarar la emergencia en dicha ciudad y buscó mecanismos de asistencia para la Universidad Nacional del Sur, aunque se topó con el veto del Poder Ejecutivo tras haber logrado la sanción inicial en el Congreso.
El premio obtenido este martes no es un hecho aislado en su carrera, sino la traslación nacional de un reconocimiento que ya había cosechado con creces en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo la misma distinción en cuatro oportunidades entre 2017 y 2022. Con este nuevo hito, el nombre de Abad se suma a una lista histórica de parlamentarios que han dejado huella en la vida institucional argentina, tales como Antonio Cafiero o Ernesto Sanz. Para Mar del Plata, la noticia supone la confirmación de un liderazgo que ha logrado proyectar los intereses de la provincia y la región hacia el centro de las decisiones nacionales, reafirmando su posición como una de las figuras con mayor peso propio en el tablero político actual.