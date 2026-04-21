Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de abril de 2026 A CONTRAMANO DE LA CRISIS

Una buena: histórica fábrica de golosinas ampliará su producción y hará pan

En un contexto negro para la industria, la empresa Nevares agrandará su planta de Malvinas Argentinas y comenzará a producir pan envasado. Es la que elabora el popular alfajor Fulbito.

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