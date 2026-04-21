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21 de abril de 2026
A CONTRAMANO DE LA CRISIS

Una buena: histórica fábrica de golosinas ampliará su producción y hará pan

En un contexto negro para la industria, la empresa Nevares agrandará su planta de Malvinas Argentinas y comenzará a producir pan envasado. Es la que elabora el popular alfajor Fulbito.

Una buena: histórica fábrica de golosinas ampliará su producción y hará pan
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No es un buen momento para la industria nacional en general ni para la bonaerense en particular: a cada momento surgen noticias de cierres de plantas o reducciones de plantel en fábricas de todo tipo de productos en diversos puntos del territorio bonaerense. Sin embargo, en este contexto crítico, una fábrica bonaerense no sólo no cierra, sino que ampliará su producción.

Se trata de la empresa Nevares, que tiene plantas en varios puntos del conurbano bonaerense y elabora golosinas, como el popular alfajor Fulbito y la minipastafrola Aires de Luján, y en los últimos años diversificó su oferta, empujada por la pandemia de COVID-19.

Ahora, la empresa obtuvo la autorización municipal para agrandar su planta de Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas, con el objetivo de comenzar a producir pan envasado.

De esta manera, Nevares también será una marca de pan lactal, pan de panchos y pan de hamburguesas, sin dejar de fabricar sus ya conocidas golosinas, budines y pandulces.

Nacida en 2001, cuando el país era azotado por otra crisis profunda, Nevares vuelve a ir a contramano de la debacle general, poniendo una nota de optimismo en un negro mar de contrariedades para el sector alimenticio y el resto de la industria manufacturera. La compañía emplea a 400 personas.

La ampliación productiva de Nevares le insumirá 8 millones de dólares, y el objetivo es alcanzar los USD 30 millones en facturación.
 

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