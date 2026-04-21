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21 de abril de 2026
FRENO DE MANO

Ordenan al gobierno revertir el cierre del plan Volver al Trabajo

La Justicia hizo lugar a una presentación de trabajadores de la economía popular y dispuso que Pettovello debe continuar entregando el beneficio, consistente en una suma de 78.000 pesos mensuales.

Ordenan al gobierno revertir el cierre del plan Volver al Trabajo
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El gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés judicial hoy, cuando un juez federal dispuso que el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, debe revertir el cierre del programa Volver al Trabajo y continuar entregando el beneficio, que consiste en la suma de $ 78.000 mensuales.

La Justicia hizo lugar a un recurso de amparo colectivo presentado por cinco trabajadores de la economía popular, en contra de la decisión de Pettovello de dar de baja el programa para iniciar un plan de vouchers más acorde con las ideas del gobierno libertario.

El juez federal de Campana Adrián González Charvay decidió ordenar a la Nación que deje sin efecto el cierre del programa, sucesor del Potenciar Trabajo, y retome las transferencias a los beneficiarios.

Los trabajadores que realizaron la presentación judicial sostuvieron que el gobierno no dio precisiones sobre el alcance y la cobertura del programa de vouchers anunciado ni sobre los criterios para acceder a él.

El magistrado concluyó que el retiro del beneficio, que tiene carácter alimentario por ser el único o principal ingreso de sus beneficiarios, afecta derechos constitucionales al ser retirado si no se ofrece un mecanismo claro para sustituirlo.

Al hacer lugar al amparo colectivo, González Charvay no se pronunció sobre la cuestión de fondo de la posible inconstitucionalidad de la medida oficial, sino que actuó para evitar que se interrumpan los derechos de los beneficiarios hasta que se decida la cuestión, explica en su fallo.

Por ello, el juez decidió “ordenar al Estado Nacional - Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva”.


 

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