Volver | La Tecla Nacionales 21 de abril de 2026 FRENO DE MANO

Ordenan al gobierno revertir el cierre del plan Volver al Trabajo

La Justicia hizo lugar a una presentación de trabajadores de la economía popular y dispuso que Pettovello debe continuar entregando el beneficio, consistente en una suma de 78.000 pesos mensuales.

Compartir