21 de abril de 2026
CONGRESO
Milei presentará la reforma política: eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento
El Gobierno nacional impulsará modificaciones profundas en el sistema político: fin de las primarias obligatorias, cambios en el financiamiento partidario y la incorporación de Ficha Limpia. El debate promete tensión parlamentaria y el gobierno no sabe si cuenta con los votos para aprobarla
El presidente Javier Milei anunció que en los próximos días enviará al Congreso de la Nación un proyecto de reforma política que apunta a modificar de manera estructural el sistema electoral argentino. La iniciativa contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de la política y la implementación del esquema conocido como Ficha Limpia.
El propio mandatario confirmó la decisión a través de sus redes sociales, donde aseguró que el paquete legislativo busca terminar con “privilegios” dentro del sistema político y avanzar hacia reglas más estrictas para la competencia electoral.
El anuncio se produjo mientras el jefe de Estado culmina su gira oficial por Israel, donde participó de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país y mantuvo encuentros con autoridades internacionales. Desde allí anticipó que la iniciativa comenzará su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto será la eliminación definitiva de las PASO, mecanismo vigente desde 2011 para definir candidaturas partidarias. En la Casa Rosada sostienen que las primarias implican un gasto innecesario para el Estado y obligan a la ciudadanía a participar de internas políticas.
Sin embargo, el oficialismo ya anticipa resistencias. Sectores de la oposición, pero también dirigentes del radicalismo y del PRO, consideran que las primarias funcionan como una herramienta clave para ordenar liderazgos y resolver disputas dentro de las coaliciones electorales.
Incluso dentro del universo aliado admiten que, en distritos complejos como la provincia de Buenos Aires, las PASO podrían servir para equilibrar el peso territorial entre La Libertad Avanza y sus eventuales socios políticos.
Otro capítulo central del proyecto será la modificación del esquema de financiamiento partidario. La propuesta libertaria apunta a reducir —o eliminar— los aportes estatales para campañas electorales y funcionamiento de los partidos, reemplazándolos por contribuciones privadas, donaciones y aportes de afiliados.
Desde el Gobierno argumentan que la medida busca terminar con el financiamiento público de la política. No obstante, críticos de la iniciativa advierten que podría generar desigualdades entre fuerzas grandes y espacios minoritarios, además de abrir interrogantes sobre la transparencia del origen de los fondos.
El paquete también incluirá ajustes en el diseño de la Boleta Única de Papel y mayores requisitos para la constitución de partidos políticos. A eso se suma la incorporación del sistema de Ficha Limpia, que impediría competir electoralmente a dirigentes con condenas por delitos de corrupción.
En el oficialismo consideran que el contexto político actual —sin elecciones nacionales inmediatas— ofrece una ventana para discutir cambios estructurales sin acusaciones de oportunismo electoral. La estrategia busca instalar el debate durante este año y llegar con nuevas reglas al próximo calendario electoral.
El proyecto ingresará primero por Diputados, donde el oficialismo confía en reunir apoyos entre aliados parlamentarios. El escenario aparece más complejo en el Senado, donde la oposición cuenta con mayor capacidad para bloquear iniciativas.
Así, la reforma electoral se perfila como uno de los debates políticos más intensos del año legislativo, con impacto directo en el funcionamiento del sistema de partidos y en la forma en que se definirán las candidaturas presidenciales hacia 2027.