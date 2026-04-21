Volver | La Tecla Nacionales 21 de abril de 2026 CONGRESO

Milei presentará la reforma política: eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento

El Gobierno nacional impulsará modificaciones profundas en el sistema político: fin de las primarias obligatorias, cambios en el financiamiento partidario y la incorporación de Ficha Limpia. El debate promete tensión parlamentaria y el gobierno no sabe si cuenta con los votos para aprobarla

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