21 de abril de 2026
GIRA INTERNACIONAL
Milei celebró la independencia de Israel, cantó “Libre” y reafirmó la alianza bilateral
El Presidente participó del acto central en Jerusalén junto a Benjamin Netanyahu, defendió su política económica y cerrará su visita con una oración en el Muro de los Lamentos.
El presidente Javier Milei fue una de las figuras principales de la ceremonia por el 78° aniversario de la independencia de Israel, donde participó del acto oficial en Jerusalén, cantó la canción “Libre” y ratificó el alineamiento político y diplomático de la Argentina con el país de Medio Oriente.
El mandatario compartió escenario con el primer ministro Benjamin Netanyahu, en una celebración que combinó gestos simbólicos, mensajes políticos y definiciones internacionales en medio de un escenario regional marcado por tensiones militares.
Durante el evento, Milei volvió a interpretar “Libre”, el clásico popularizado por Nino Bravo, una escena que ya se convirtió en una marca personal de sus presentaciones públicas en Israel.
En su breve discurso, el jefe de Estado sostuvo que Argentina e Israel mantienen una relación basada en valores compartidos y diferenció entre alianzas coyunturales y vínculos duraderos entre países. “Somos naciones amigas”, afirmó ante autoridades y asistentes al acto oficial, tras encender la última de las doce antorchas que representan a las tribus del Estado israelí.
Además, reiteró la intención del Gobierno argentino de trasladar la embajada nacional a Jerusalén, aunque aclaró que la decisión se concretará “cuando las condiciones lo permitan”.
La jornada presidencial comenzó de madrugada —hora argentina— con encuentros con rabinos y referentes religiosos. Milei, quien mantiene un fuerte interés personal por el judaísmo, también fue distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos durante una visita a la Yeshiva Hebron, una reconocida institución religiosa israelí.
Según testigos del encuentro, la actividad estuvo marcada por un clima distendido y una fuerte participación de estudiantes, que se acercaron espontáneamente al mandatario argentino tras romperse el protocolo previsto.
Como cierre de la gira, el Presidente regresará al Muro de los Lamentos, donde realizará una oración antes de emprender el regreso al país.
La visita presidencial se desarrolló en paralelo a un escenario geopolítico sensible en Medio Oriente. Las negociaciones internacionales vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesan un momento de incertidumbre, mientras Israel mantiene su postura de respaldo a las acciones militares destinadas a frenar operaciones de Hezbollah desde el Líbano.
En ese marco, Milei aprovechó su agenda internacional para volver a defender el rumbo económico del Gobierno argentino y reforzar su estrategia de alineamiento con Estados Unidos e Israel, en medio del debate político interno que atraviesa la Argentina.