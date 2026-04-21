Volver | La Tecla Nacionales 21 de abril de 2026 GIRA INTERNACIONAL

Milei celebró la independencia de Israel, cantó “Libre” y reafirmó la alianza bilateral

El Presidente participó del acto central en Jerusalén junto a Benjamin Netanyahu, defendió su política económica y cerrará su visita con una oración en el Muro de los Lamentos.

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