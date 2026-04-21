Volver | La Tecla Nacionales 21 de abril de 2026 LA MUERTE DEL 10

Juicio por Maradona: indignación en la sala tras la difusión de un audio clave de Luque

La tercera jornada del segundo proceso oral por la muerte de Diego Maradona estuvo marcada por la difusión de mensajes atribuidos al neurocirujano que contradicen su alegato. La fiscalía busca probar que actuaba como médico de cabecera, mientras la defensa rechazó esa interpretación.

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