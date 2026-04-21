Juicio por Maradona: indignación en la sala tras la difusión de un audio clave de Luque
La tercera jornada del segundo proceso oral por la muerte de Diego Maradona estuvo marcada por la difusión de mensajes atribuidos al neurocirujano que contradicen su alegato. La fiscalía busca probar que actuaba como médico de cabecera, mientras la defensa rechazó esa interpretación.
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La tercera audiencia del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a ubicar en el centro de la escena al neurocirujano Leopoldo Luque. Durante la jornada realizada en los tribunales de San Isidro, la fiscalía exhibió audios y documentación que, según sostuvo, contradicen la postura del acusado respecto de su rol en la atención médica del exfutbolista.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Cuando se esperaba el inicio de nuevas testimoniales, el fiscal Patricio Ferrari solicitó incorporar pruebas que incluyeron una pericia caligráfica, una nota firmada por Maradona en septiembre de 2020 y un intercambio de audio entre Luque y Vanesa Morla, hermana de Matías Morla.
En uno de los mensajes difundidos en la sala, Luque afirma que debía “armar una historia clínica bien armada” y sostiene que los papeles debían estar en orden ante una eventual reacción de la familia. En otro tramo, expresa que él manejaba la salud de Maradona. Para la acusación, ese contenido refuerza la hipótesis de que el imputado tenía una responsabilidad central en las decisiones médicas tomadas durante los meses previos al fallecimiento del exjugador, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
Tras la reproducción del material, Luque pidió responder ante el tribunal. Señaló que los mensajes fueron sacados de contexto y sostuvo que sus dichos estaban orientados a persuadir a Maradona para que aceptara estudios y tratamientos. Según expresó, el paciente atravesaba períodos complejos vinculados a sus adicciones y muchas veces ejercía su autonomía para rechazar indicaciones médicas.
El neurocirujano también cuestionó el entorno que rodeaba al exfutbolista y aseguró que, luego de la intervención quirúrgica por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos en noviembre de 2020, comenzaron a intervenir familiares, abogados y representantes. En ese marco, dijo que entendía que otras personas asumirían el seguimiento con profesionales especializados.
Uno de los momentos más sensibles de la audiencia ocurrió con la declaración de Gianinna Maradona, quien describió las condiciones en las que se encontraba su padre durante la internación domiciliaria en Tigre. Según relató, lo veía en un estado físico y anímico deteriorado y consideró que Luque era señalado por todos como el principal responsable médico.
Al escuchar el audio reproducido en la sala, Gianinna se quebró emocionalmente y el tribunal dispuso un cuarto intermedio. Luego, al retomarse la audiencia, explicó que había creado un grupo de chat entre los hermanos para compartir la información disponible, ya que entendía que recibían versiones distintas sobre la salud de su padre.
Fuera de la sala, Matías Morla también se refirió al juicio y consideró que el proceso representa una instancia relevante para esclarecer lo ocurrido. Además, apuntó contra Luque al sostener que existió mala praxis en la atención brindada.
En este segundo juicio oral, siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual. La fiscalía intenta demostrar que hubo abandono y deficiencias graves en la asistencia médica de Maradona, mientras que las defensas sostienen que el cuadro respondía a patologías preexistentes y que se respetaron las decisiones personales del paciente.