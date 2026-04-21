21 de abril de 2026
CONFLICTO EDUCATIVO
Las universidades vuelven a la calle y preparan una nueva marcha federal contra el ajuste de Milei
Será el 12 de mayo en todo el país y tendrá como eje central el reclamo por mayor financiamiento para las universidades, la ciencia y el sostenimiento del sistema educativo público.
El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario suma un nuevo capítulo. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades académicas confirmaron la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para exigirle a la administración de Javier Milei mayores recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.
La movilización fue convocada para el próximo 12 de mayo y se desarrollará de manera simultánea en distintas ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires, el punto central de la protesta volvería a concentrarse en las inmediaciones del Congreso Nacional y la Casa Rosada, replicando el esquema de las anteriores convocatorias que reunieron a miles de manifestantes.
Se tratará de la cuarta marcha nacional impulsada por el sector universitario desde el inicio del actual conflicto presupuestario, con el objetivo de visibilizar la situación financiera que atraviesan las instituciones de educación superior.
Desde La Plata anticiparon una amplia participación de la comunidad académica local. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) será parte activa de la jornada junto a la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad (ATULP), además de agrupaciones estudiantiles y espacios políticos universitarios que ya comenzaron la difusión de la convocatoria.
Los gremios y centros de estudiantes sostienen que la movilización buscará defender el financiamiento universitario, garantizar la continuidad de las trayectorias académicas y evitar el deterioro del sistema científico y tecnológico.
El llamado a marchar también fue respaldado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a universidades nacionales, provinciales e institutos universitarios de todo el país. Desde ese espacio remarcaron que el sistema atraviesa un escenario crítico producto de restricciones presupuestarias, caída del poder adquisitivo de trabajadores y dificultades crecientes para sostener actividades académicas y de investigación.
Según advierten desde el ámbito universitario, el ajuste impacta tanto en salarios como en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, lo que genera incertidumbre sobre el desarrollo del ciclo lectivo y la continuidad de proyectos científicos.
Entre los principales argumentos de la convocatoria aparece la preocupación por el acceso y permanencia de los estudiantes en las universidades públicas. Las organizaciones señalaron que el contexto económico complica la continuidad de estudios y exige respuestas urgentes del Estado nacional.
En paralelo, destacaron recientes resoluciones judiciales que ratificaron la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que —según sostienen— obliga al Gobierno a cumplir con los mecanismos de asignación de recursos establecidos por la normativa.
La protesta buscará, además, reinstalar el debate sobre el rol estratégico de la educación superior pública y reclamar una solución política al conflicto. Federaciones regionales, sindicatos docentes y nodocentes, centros de estudiantes y organizaciones sociales ya confirmaron su participación.
Con una convocatoria que promete volver a ser masiva, el sistema universitario intentará nuevamente mostrar en las calles el alcance del reclamo y advertir que, sin refuerzo presupuestario, el presente y el futuro de la educación superior argentina quedan en riesgo.