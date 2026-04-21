Volver | La Tecla Nacionales 21 de abril de 2026 CONFLICTO EDUCATIVO

Las universidades vuelven a la calle y preparan una nueva marcha federal contra el ajuste de Milei

Será el 12 de mayo en todo el país y tendrá como eje central el reclamo por mayor financiamiento para las universidades, la ciencia y el sostenimiento del sistema educativo público.

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