Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 EN PELIGRO

Obra pública: los empresarios apuntan a Katopodis ante una deuda millonaria

En medio de una crisis económica desde el sector privado alertan que hasta el momento el Gobierno bonaerense no canceló compromisos asumidos. La idea de paralizar obras gana terreno y complica al oficialismo.

Compartir