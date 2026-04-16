Ola de amenazas en escuelas e investigan reto viral de TikTok

Una serie de amenazas anónimas generó alarma en la comunidad educativa de varias provincias argentinas. La frase “Mañana tiroteo”, en algunos casos acompañada de fechas específicas como “Mañana 15/04 tiroteo” o “Mañana tiroteo, no vengan”, fue encontrada escrita en baños y paredes de distintas escuelas.



Los mensajes se detectaron en Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén, y también en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los colegios afectados figuran instituciones en Tucumán, la Escuela N°26 de Villa Elisa (provincia de Buenos Aires), el colegio Dalmacio Vélez Sársfield en CABA y la Escuela 4-143 El Algarrobal en Las Heras, Mendoza.



Fuentes policiales y judiciales de diferentes jurisdicciones sospechan que las amenazas forman parte de un reto viral originado en TikTok, un desafío que se habría replicado rápidamente entre adolescentes a través de las redes sociales. Las investigaciones avanzan con reserva, ya que involucraría a menores.



Ante la situación, se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad en todos los establecimientos afectados. En Tucumán, la Policía reforzó la presencia en los colegios y la fiscalía intervino de inmediato.



En Mendoza se realizaron peritajes caligráficos, en CABA se revisaron cámaras de seguridad y en Córdoba se analizan los mensajes con especial atención. En la gran mayoría de los casos, las clases no se suspendieron y se prioriza la contención de alumnos y padres.



Este episodio ocurre a pocas semanas del trágico asesinato de un alumno en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe, lo que aumentó la sensibilidad ante cualquier señal de violencia en el ámbito escolar.





