Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 A CUáNTO SE VA

Mientras caen las frecuencias, vuelve a subir el boleto de colectivo en el AMBA

El sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a registrar una actualización en sus tarifas en mayo, en el marco del esquema de aumentos periódicos. A su vez, varias líneas de colectivos del Conurbano redujeron sus frecuencias hasta en un 30% esta semana.

Compartir