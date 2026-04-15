Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de abril de 2026 JUDICIALES

Automovilismo bajo sospecha: el caso que sacude a la ACTC

La investigación apunta a un entramado de evasión millonaria y maniobras para ocultar patrimonio que involucra a la cúpula de la ACTC, con procesamientos, embargos y un esquema que, según la Justicia, se extendió durante más de una década.

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