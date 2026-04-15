15 de abril de 2026
JUDICIALES
Automovilismo bajo sospecha: el caso que sacude a la ACTC
La investigación apunta a un entramado de evasión millonaria y maniobras para ocultar patrimonio que involucra a la cúpula de la ACTC, con procesamientos, embargos y un esquema que, según la Justicia, se extendió durante más de una década.
La Justicia Federal de La Plata procesó a Hugo Héctor Mazzacane, Juan Manuel Mazzacane, Gastón Hugo Mazzacane, Marcelo Oscar Mazzacane, Eduardo David Gómez y Liliana Mónica Videla en una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta. La investigación también alcanza a Néstor y Gastón Mazzacane, presidente y vicepresidente de la ACTC, en un expediente que estima un perjuicio al Estado superior a los $3.965 millones.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó inconsistencias fiscales entre 2021 y 2024. A partir de ese punto, la fiscalía, encabezada por Laura Roteta, reconstruyó el entramado del grupo económico y avanzó con una serie de allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales.
Durante esos procedimientos, se secuestraron documentos contables, registros societarios y dinero en efectivo, elementos que permitieron fortalecer la hipótesis de una operatoria sistemática. Según la investigación, se habrían realizado ventas no declaradas, desvío de fondos y transferencias de bienes con el objetivo de reducir la carga impositiva.
El juez federal Alejo Ramos Padilla consideró acreditada la existencia de un esquema sostenido durante al menos una década, orientado a vaciar patrimonialmente la firma principal y obstaculizar el cobro de impuestos. En ese marco, dispuso el procesamiento de los involucrados y ordenó embargos sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias.
La pesquisa también pone el foco en un entramado de sociedades vinculadas, entre ellas la distribuidora Quilmes Tolosa S.A., que habría sido clave en las maniobras investigadas. El caso refuerza las sospechas sobre el funcionamiento interno del grupo empresarial liderado por la familia Mazzacane.
Pese a los antecedentes judiciales y las nuevas imputaciones, Néstor y Gastón Mazzacane continúan al frente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), entidad que organiza una de las competencias más populares del automovilismo argentino. En paralelo, Gastón Mazzacane mantiene su actividad como piloto, con una extensa trayectoria tanto a nivel nacional como internacional.