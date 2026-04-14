Intendentes presionan a Caputo con marcha nacional y amenaza de judicializar
Jefes comunales de todo el país se movilizarán al Ministerio de Economía para reclamar por la caída de ingresos y el freno a la obra pública. La convocatoria de la Federación Argentina de Municipios suma tensiones internas en el peronismo y no descarta avanzar en la Justicia si no hay respuestas.
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Los intendentes de distintos puntos del país marcharán este martes hacia el Ministerio de Economía para exigir respuestas frente al deterioro de las finanzas municipales. La protesta fue impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que además presentará un documento con reclamos concretos.
La convocatoria se resolvió tras una reunión virtual que reunió a alcaldes de varias provincias. Allí coincidieron en un diagnóstico común: la caída de ingresos y el recorte de transferencias nacionales ya impactan de lleno en la gestión diaria de los distritos.
En ese contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de judicializar los reclamos. Desde el entorno de los jefes comunales no descartan acudir a los tribunales si no obtienen respuestas por parte del equipo que conduce Luis Caputo.
El trasfondo es una tensión creciente entre los gobiernos locales y la administración de Javier Milei, en medio de un escenario de ajuste fiscal, recesión económica y aumento de la demanda social.
El pliego de reclamos combina demandas estructurales con urgencias coyunturales. Por un lado, los intendentes exigirán una recomposición de los recursos coparticipables; por otro, cuestionarán la caída sostenida de las transferencias nacionales.
Además, reclamarán la reactivación de la obra pública paralizada en distintos puntos del país, al considerar que su freno profundiza el impacto de la recesión en las economías locales.
Uno de los ejes más sensibles será el precio de los combustibles. Los intendentes pedirán retrotraer los valores y cuestionarán el destino de los impuestos específicos, al sostener que deberían destinarse a infraestructura vial.
Desde los municipios advierten que la situación es crítica. La caída en la recaudación propia, producto de la retracción de la actividad económica, agrava aún más el cuadro financiero.
También remarcan que los gobiernos locales son la primera línea de contención social. Sin asistencia, señalan, se vuelve cada vez más difícil sostener servicios básicos en los territorios.
En paralelo, el conflicto revela una disputa más profunda sobre el rol del Estado y el reparto de recursos. Mientras la Casa Rosada sostiene la necesidad de reducir el gasto, los intendentes advierten que el ajuste impacta directamente en las comunidades.
La movilización se da además en medio de tensiones internas dentro del peronismo bonaerense. Convocatorias paralelas impulsadas por Fernando Espinoza y Gabriel Katopodis para el mismo día generaron lecturas cruzadas y especulaciones políticas.