Lo durmieron: desplazaron a Romo como presidente del bloque de Diputados
Como anticipó La Tecla.info, el referente caputista salió eyectado de su cargo por orden de Karina Milei. En su lugar al frente de la bancada estará Juanes Osaba, referenciado en Sebastián Pareja y "El Jefe". El proyecto de Gay y un conflicto que escaló.
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“Cuando el río suena, agua trae”, dice un conocido refrán. Y vaya si la trajo en la Cámara de Diputados bonaerense, donde se cumplió el adelanto de la La Tecla.info: Agustín Romo dejó de ser el presidente de la bancada de La Libertad Avanza en ese cuerpo. La oficialización del reemplazo se realizará en los próximos días.
El enfrentamiento a cielo abierto que mantienen Sebastián Pareja y Santiago Caputo volvió a quedar expuesto días atrás con un proyecto presentado por el exintendente de Bahía Blanca y diputado bonaerense Héctor Gay, quien impulsó una iniciativa para eliminar el Senado y convertir a la Legislatura bonaerense en un cuerpo unicameral.
El parejismo apuntó a la falta de autoridad del actual conductor Agustín Romo, referente de Las Fuerzas del Cielo. “El bloque es un caos, cada uno hace lo que se le cantan las pelotas”, aseguró a este medio un legislador de La Libertad Avanza enrolado en las filas del armador karinista en la Provincia.
Así, luego de los rumores y versiones, el tuitero salió hoy eyectado de su lugar de responsabilidad y será reemplazado por Juanes Osaba, referenciado en Sebastián Pareja y soldado de “El Jefe”. Romo, en tanto, ocuparía la vicepresidencia de la Cámara en su lugar.
Juanes Osaba, nuevo titular de la bancada libertaria en Diputados.
“Ya zafó a fin de año porque Javier (Milei) lo bancó, porque estaba más afuera que adentro de la presidencia”, añadió una fuente libertaria, quien ayer ya auguraba que el fuego cruzado terminaría en guerra abierta entre parejistas y caputistas.
Un dato más: el escándalo Manuel Adorni, puesto bajo la mira de la Justicia por la inconsistencia de su declaración patrimonial, habría pegado en la línea de flotación de su hermano Francisco, legislador libertario que quedaría relegado en su carrera por ser candidato a intendente de La Plata el próximo año.