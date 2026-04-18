Intendentes vs. legisladores: ¿una batalla que se cuece a fuego lento?
Los alcaldes radicales encabeza el reclamo para tener 100% de libre disponibilidad en los fondos que reciben de la Provincia. Buscarán apoyos en sus pares peronistas y del PRO, que ya hicieron un guiño favorable. La Legislastura sigue sin poner en marcha la Bicameral y no marcan postura sobre el pedido.
Compartir
La crisis económica pega fuerte en la sociedad y repercute también en las arcas de las administraciones municipales, que ven desbordada su capacidad de dar respuesta a las demandas de sus ciudadanos.
Luego de reunirse con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, los alcaldes de la UCR bonaerense se pusieron a la cabeza de un reclamo que levantan como bandera: atender a las comunas, primer mostrador de los pedidos de asistencia, que sufren la caída en la coparticipación y una disminución en el cobro de tasas municipales.
Además de exigir que la Provincia se ponga al día con las deudas por IOMA, IPS y otros rubros, el Foro de jefes comunales del radicalismo, encabezados por el rauchense Maximiliano Suescun, apuntó a los fondos que el Estado provincial coparticipa con las administraciones locales.
De acuerdo con la Ley de Endeudamiento, se crea un fondo con el 8% de la deuda que tome la gestión de Axel Kicillof, que se repartirá entre los 135 municipios de acuerdo a un sistema doble: el 70% por medio del CUD (Coeficiente Único de Distribución) y el 30% restante sujeto a decisión de la Comisión Bicameral creada a tal efecto.
Agobiados por la situación, los boina blanca se reunieron en Tandil y ratificaron por unanimidad su decisión de luchar para que los fondos de la comisión legislativa también sean de libre disponibilidad y no destinados a obras e infraestructura.
“Creer que la prioridad de los intendentes hoy es pensar en unas obras es desconocer la realidad de los municipios. Para nosotros lo más importante en estos tiempos es asegurar el funcionamiento de los servicios básicos y empezar a juntar para el pago de sueldos y aguinaldos”, señaló un mandamás radical a La Tecla.info.
Tras el cónclave en tierras del veterano Miguel Lunghi, los intendentes de la UCR adelantaron que buscarán apoyo de sus pares peronistas en esta cruzada. Por el momento no se han pronunciado, aunque sí lo hicieron algunos de sus pares del PRO, dispuestos a acompañar la “movida”.
La jugada, dicen, seguirá con planteos a los propios diputados y senadores, para que modifiquen la normativa y liberen el total de los fondos. Aunque la Bicameral aun no ha comenzado a funcionar por el retraso del Senado en designar a sus cinco representantes, que se sumarán a los siete que ya oficializó la Cámara Baja.
En este grupo hay cinco peronistas (Rubén Eslaiman y Carlos Puglelli, del massismo; Mayra Mendoza, de La Cámpora; Mariano Cascallares, del MDF kicillofista y Juan Pablo de Jesús, de los intendentes y Martín Insaurralde), además del radical abadista Diego Garciarena y el amarillo Alejandro Rabinovich.
Rubén Eslaiman y Juan Pablo de Jesús, representantes de FP en la Bicameral.
“Las leyes no son recomendaciones, están para cumplirse”, lanzó un opositor en referencia a la jugada de los alcaldes de la UCR, anticipando que no será sencilla la negociación para los intendentes.
Uno de los bloques radicales, que preside la saladillense Alejandra Lordén (no tiene representación en la Bicameral), anticipó su apoyo, mientras que el otro, liderado por Garciarena, no expresó su postura, aunque el propio marplatense forma parte de la comisión.
El mismo panorama ofrece el PRO, con alcaldes dispuesto a ir por ese 30% libre y el líder de su bancada en Diputados, Alejandro Rabinovich -también oriundo de La Feliz- formando parte del grupo.
Silencio es lo que reina por el momento en las tribus del peronismo, que recibieron, junto con sus pares de la oposición, al ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis. Sin embargo, nada se habló de este pedido y sí de cuestiones de implementación del Fondo.
En cuanto a los libertarios, los mileistas y los “dialoguistas”, tampoco han dicho sí o no hasta el momento, ni tampoco tienen representación en la Bicameral. Aunque no se descarta que sí lo hagan cuando el Senado defina los apellidos de sus delegados.