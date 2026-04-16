Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2026 EN DISPUTA

Polémica en la costa bonaerense: avanzan sobre una playa en medio de un conflicto ambiental

Este jueves a las 14 se realizará la delimitación técnica en Playa Dorada, Mar del Plata. El operativo de la Autoridad del Agua establecerá restricciones sobre construcciones y concesiones. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada para el 23 de abril.

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