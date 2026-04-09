El negocio del juego bajo la lupa: imponen pagos digitales para seguir la ruta del dinero
Loterías endurece controles con QR obligatorio y busca frenar evasión, lavado y movimientos sin trazabilidad.
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El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires formalizó la implementación de pagos electrónicos mediante código QR para realizar apuestas en agencias oficiales, hipódromos y salas de juego. La medida, que amplía las modalidades de pago vigentes, introduce un esquema digital obligatorio en un sector históricamente asociado al manejo de efectivo.
Según se desprende de la normativa, el sistema permitirá operar a través de QR interoperable vinculado a cuentas bancarias o tarjetas de débito, con el objetivo de mejorar el seguimiento de los flujos de dinero. Desde el organismo sostienen que la iniciativa apunta a cerrar márgenes de opacidad en las transacciones y a fortalecer los controles sobre la actividad.
La decisión también se alinea con la legislación nacional que exige la aceptación de medios electrónicos en actividades de consumo masivo, incluyendo el sector del entretenimiento. En este marco, el Gobierno bonaerense busca avanzar en la bancarización del juego y, al mismo tiempo, limitar prácticas asociadas a la evasión fiscal, el lavado de activos y el uso irregular de fondos provenientes de programas sociales.
Además, la implementación del sistema es presentada como una herramienta para ejercer mayor control sobre los hábitos de apuesta. Según se indica, la digitalización permitirá monitorear con mayor precisión la actividad de los usuarios y establecer límites, en línea con las políticas de prevención de la ludopatía. La reglamentación fue aprobada por las áreas técnicas y legales del organismo, en un contexto institucional marcado por la vacancia en la Secretaría Ejecutiva.