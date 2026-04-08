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8 de abril de 2026
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Sigue el conflicto con el transporte y el Gobierno convoca a una reunión para evitar un paro

Las cámaras empresarias del AMBA advirtieron que podría iniciarse un paro de colectivos a partir del 8 de abril si no se regularizan los subsidios adeudados y no se actualizan los montos ante el fuerte aumento del combustible

Sigue el conflicto con el transporte y el Gobierno convoca a una reunión para evitar un paro
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Los empresarios del transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pusieron un ultimátum al Gobierno y amenazaron con un paro de colectivos que podría comenzar este miércoles 8 de abril.
 

El reclamo se debe al atraso en el pago de los subsidios correspondientes a abril, que debían acreditarse el 1° de este mes, y al aumento del 48% en el precio del gasoil en solo un mes. Las empresas sostienen que sin estos fondos no podrán cubrir los costos operativos ni pagar los sueldos.
 

“Es un monto muy importante para pagar los sueldos mañana y no se acreditó ni un peso”, señaló Marcelo Pasciuto, titular de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba). Desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) advirtieron que “nos vamos a quedar sin combustible”.
 

Ante la amenaza, la Secretaría de Transporte informó que los subsidios se depositarán este miércoles, en el cuarto día hábil del mes, y señaló que depende de los empresarios restituir el servicio normal y levantar las medidas de fuerza.
 

Mientras tanto, las empresas ya aplican una fuerte reducción de servicios, con recortes que en algunos casos alcanzan el 30%, lo que genera demoras y aglomeración de pasajeros en las paradas.
 

El posible paro afectaría a millones de usuarios en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. La situación continúa en tensa espera y se definirá en las próximas horas según la acreditación de los fondos y la respuesta de las cámaras empresarias.
 

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