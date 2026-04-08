Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de abril de 2026 CONFLICTIVIDAD

El ajuste nacional golpea en PBA: cierran agencias del INTA y hay despidos en el SMN

Las decisiones del gobierno de Javier Milei tienen un impacto más que negativo en la provincia de Buenos Aires. Las localidades de las sedes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que bajaron sus persianas.

Compartir