8 de abril de 2026
CONFLICTIVIDAD
El ajuste nacional golpea en PBA: cierran agencias del INTA y hay despidos en el SMN
Las decisiones del gobierno de Javier Milei tienen un impacto más que negativo en la provincia de Buenos Aires. Las localidades de las sedes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que bajaron sus persianas.
El plan de ajuste impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei continúa profundizándose en organismos clave para la producción y el monitoreo climático. En las últimas horas se confirmaron dos medidas que impactan de lleno en la provincia de Buenos Aires: el cierre de agencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y un fuerte recorte de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Ambas decisiones forman parte de la reestructuración del Estado que lleva adelante la administración libertaria y generan preocupación por sus consecuencias en el entramado productivo y científico bonaerense, donde funcionan numerosas dependencias vinculadas al agro y al sistema de alertas meteorológicas.
En el caso del INTA, el Consejo Directivo del organismo aprobó el cierre de 14 Agencias de Extensión Rural (AER) distribuidas entre la provincia de Buenos Aires y Córdoba, como parte del plan de reorganización que impulsa la actual conducción. La medida representa un avance significativo dentro del esquema de recortes que busca reducir la estructura territorial del instituto.
Dentro de la provincia de Buenos Aires, el impacto es particularmente fuerte. En el Centro Regional Buenos Aires Norte dejarán de funcionar las agencias ubicadas en Vedia y Rojas. En tanto, en la región Buenos Aires Sur el ajuste alcanzará a nueve sedes: Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo.
Con esta decisión, el número de agencias eliminadas en todo el país asciende a 24 si se suman los diez cierres que ya habían sido oficializados anteriormente. Entre ellos se cuentan la agencia de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución completa del Centro Regional INTA AMBA, que tenía nueve dependencias distribuidas en el área metropolitana.
El recorte responde a la denominada “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, el documento que orienta la reestructuración del organismo. Allí se plantea como objetivo reducir la red de agencias de extensión rural de 299 a 252 en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes.
La estrategia impulsada por la presidencia del instituto, a cargo de Nicolás Bronzovich, también contempla la venta de más de 42.000 hectáreas pertenecientes a campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de diversas líneas de trabajo. Parte de ese proceso ya comenzó con la disolución del INTA AMBA, una de las estructuras más importantes del organismo.
El avance del plan se produce luego de un conflictivo 2025, en el que los intentos del Ejecutivo nacional por modificar la gobernanza del INTA generaron resistencias en el Congreso y en la Justicia. Sin embargo, recientes cambios en la composición del Consejo Directivo facilitaron la aprobación de las medidas de ajuste.
A este escenario se suma la situación que atraviesa el Servicio Meteorológico Nacional. Trabajadores del organismo denunciaron que el Gobierno nacional prevé concretar 240 despidos antes del 10 de abril, lo que representaría una reducción cercana al 25% de la planta total.
La medida impacta tanto en la sede central como en las estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, incluidas las de la provincia de Buenos Aires. En La Plata, donde funciona una estación en 13 y 610, existe preocupación por el alcance de los recortes, al igual que en otras dependencias bonaerenses.
En territorio provincial existen unas 18 estaciones meteorológicas que forman parte del sistema nacional, entre ellas las de Mar del Plata, Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio. Según trascendió, de la sede central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires se despediría a unos 110 trabajadores, mientras que otros 130 puestos en estaciones del interior del país también estarían bajo revisión.
Actualmente el organismo cuenta con 972 empleados, pero de concretarse las cesantías quedaría con alrededor de 540 trabajadores, una cifra que desde el sector consideran muy por debajo de la necesaria para garantizar su funcionamiento pleno.
Desde el gremio ATE advirtieron que el recorte compromete la capacidad operativa del sistema de alertas meteorológicas. “Dejará al país sin alertas cuando más se necesitan. Es perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos”, señalaron.
Según plantean los trabajadores, la reducción de personal también impacta en áreas sensibles como la aviación civil, la navegación marítima y fluvial y la producción agropecuaria, sectores que dependen de la información meteorológica para su funcionamiento cotidiano.
El conflicto se profundizó en los últimos días con un paro de actividades convocado por los empleados del SMN para intentar frenar el plan de despidos impulsado por el Ministerio de Defensa, cartera de la que depende el organismo.
En ese marco, desde distintos sectores advierten que la combinación entre el cierre de agencias del INTA y el recorte en el Servicio Meteorológico Nacional podría debilitar dos herramientas centrales para el desarrollo productivo y la gestión del riesgo climático en la provincia de Buenos Aires, uno de los principales territorios agropecuarios del país.