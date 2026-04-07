7 de abril de 2026
BOLETIN OFICIAL
Aprobados, pero observados: el mapa de sanciones del Tribunal de Cuentas
Intendentes y funcionarios recibieron multas y llamados de atención pese al aval formal de las rendiciones.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad una serie de rendiciones de cuentas municipales correspondientes al ejercicio 2024, en resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial. Sin embargo, el aval formal no implicó un visto bueno pleno: en la mayoría de los casos, el organismo detectó irregularidades, aplicó sanciones económicas y dejó abiertos procesos de análisis sobre posibles responsabilidades administrativas.
El panorama general muestra un patrón repetido: las cuentas fueron aprobadas en términos formales, pero con observaciones relevantes. En distritos como Coronel Dorrego, Coronel Pringles o Ensenada, las sanciones se limitaron a amonestaciones o llamados de atención, reflejando incumplimientos considerados menores. En estos casos, el Tribunal dejó constancia de irregularidades sin avanzar en penalidades económicas de peso.
En otros municipios, en cambio, el organismo avanzó con multas directas a intendentes y funcionarios clave. Entre los casos más relevantes aparecen General Guido, Saavedra, Pellegrini, Tordillo y Chivilcoy, donde se aplicaron sanciones económicas que en algunos casos alcanzaron los $800.000. También hubo penalidades en La Matanza -tanto en el municipio como en el IMDES- y en General Lavalle, donde se combinaron amonestaciones con llamados de atención a distintas áreas de gestión.
El caso más severo se registró en Capitán Sarmiento, donde además de multas se formuló un cargo superior a los $50 millones contra la intendenta Fernanda Astorino y funcionarios, obligándolos a responder de manera solidaria. Una situación similar, aunque de menor magnitud, se dio en Lobos y Lomas de Zamora, donde también se desaprobaron gastos y se establecieron cargos económicos que deberán ser reintegrados.
Otro aspecto clave del informe es la cantidad de expedientes que quedaron abiertos. En múltiples distritos -como General Lavalle, Ensenada, Chivilcoy y Lomas de Zamora- el Tribunal decidió mantener en suspenso parte de su pronunciamiento, lo que implica que la responsabilidad de intendentes y funcionarios aún no está definida y será evaluada en futuras instancias.
Así, el balance del organismo deja una conclusión clara: si bien la mayoría de los municipios logró superar el filtro formal del Tribunal de Cuentas, el control expuso fallas de gestión, irregularidades administrativas y un escenario extendido de observaciones. En la práctica, las aprobaciones convivieron con sanciones, cargos económicos y procesos abiertos, configurando un mapa donde el cumplimiento formal no necesariamente equivale a una gestión sin cuestionamientos.