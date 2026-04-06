6 de abril de 2026
UNO MáS Y VAN...
IOMA, en el centro de la tormenta: reclamos y propuesta de reforma
Intendentes denuncian deudas que asfixian a los hospitales municipales mientras crece la demanda en el sistema público. En paralelo, Abad impulsa la autarquía de la obra social y declara la emergencia, en un escenario atravesado por recortes, fallas en las prestaciones y cada vez más presión sobre la salud bonaerense.
El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, reclamó a la Provincia por la deuda que el IOMA mantiene con el hospital municipal durante un encuentro sanitario en General Pinto. El planteo se dio en un contexto de creciente presión sobre el sistema público y con la presencia del ministro Nicolás Kreplak.
Serenal advirtió que la falta de pagos impacta de lleno en el funcionamiento del hospital y lo vinculó con un escenario más amplio: caída de recursos, menor coparticipación y aumento sostenido de la demanda. Según señaló, cada vez más vecinos abandonan el sistema privado y migran al público.
Desde el área de Salud local, el diagnóstico fue en la misma línea. El hospital de Lincoln atendió en 2025 a unas 82.000 personas, de las cuales el 43% tenía obra social, lo que evidencia cómo el sistema público absorbe prestaciones que antes cubría el sector privado.
El reclamo se dio en el marco del Pre-Congreso Provincial de Salud, donde también se discutieron problemas estructurales como financiamiento, falta de profesionales y cobertura de obras sociales. En ese escenario, la situación de IOMA apareció como uno de los focos más críticos.
En paralelo, el senador Maximiliano Abad impulsa un proyecto para declarar la emergencia y avanzar hacia la autarquía de IOMA. Denuncia cortes de prestaciones, falta de insumos y demoras en atención, y lanzó una campaña para reunir firmas bajo la consigna “Salvemos a IOMA”, buscando presionar por cambios en el manejo de los fondos.