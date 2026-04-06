Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de abril de 2026 UNO MáS Y VAN...

IOMA, en el centro de la tormenta: reclamos y propuesta de reforma

Intendentes denuncian deudas que asfixian a los hospitales municipales mientras crece la demanda en el sistema público. En paralelo, Abad impulsa la autarquía de la obra social y declara la emergencia, en un escenario atravesado por recortes, fallas en las prestaciones y cada vez más presión sobre la salud bonaerense.

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