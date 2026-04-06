Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de abril de 2026 ALZAN LA VOZ

Judiciales bonaerenses convocan a una jornada de protesta contra la Suprema Corte

Desde la AJB convocaron a una actividad en reclamo al máximo tribunal ante el incumplimiento de compromisos asumidos. “Exigimos Corte soluciones concretas y urgentes que permitan mejorar las condiciones de trabajo", expresaron.

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