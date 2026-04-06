6 de abril de 2026
ALZAN LA VOZ
Judiciales bonaerenses convocan a una jornada de protesta contra la Suprema Corte
Desde la AJB convocaron a una actividad en reclamo al máximo tribunal ante el incumplimiento de compromisos asumidos. “Exigimos Corte soluciones concretas y urgentes que permitan mejorar las condiciones de trabajo", expresaron.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizará este miércoles 8 de abril una jornada provincial de protesta en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires para reclamar respuestas de la Suprema Corte ante el incumplimiento de compromisos vinculados a la carrera judicial y el deterioro de las condiciones laborales.
La medida incluirá asambleas, recorridas y actividades de difusión en distintas dependencias judiciales, con modalidades que variarán según cada departamental. Desde el gremio indicaron que la protesta se desarrollará bajo las consignas de carrera judicial, seguridad y crisis de infraestructura, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan trabajadores y trabajadoras del sector.
Según explicó la organización sindical, el reclamo apunta directamente al máximo tribunal provincial por la falta de avances en compromisos asumidos previamente y por la ausencia de respuestas institucionales a distintos problemas que afectan el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
“La Suprema Corte está incumpliendo compromisos asumidos para mejorar la carrera judicial, en un contexto de fuerte deterioro salarial que afecta a todo el escalafón, especialmente a las categorías iniciales”, señalaron.
Entre los puntos centrales de la protesta, la AJB exige la implementación de la subcategoría E para trabajadores con menos de 10 años de antigüedad, así como el pago de la permanencia en todos los cargos del escalafón, en el marco de los reclamos vinculados a la carrera judicial.
También solicitan una solución definitiva para jubilados y pensionados, de modo que puedan percibir las subcategorías previstas en el Acuerdo 4093.
Otro de los planteos apunta a la institucionalización de la mesa técnica de carrera judicial para discutir reformas integrales, junto con la creación de una mesa específica para abordar los problemas de infraestructura que afectan a numerosas dependencias del Poder Judicial.
A esto se suma el reclamo por la cobertura de cargos vacantes en distintas oficinas judiciales, situación que, según advierten desde el sindicato, genera sobrecarga laboral y dificultades en el funcionamiento de los tribunales.
El sindicato también incluyó entre sus demandas la necesidad de respuestas frente a episodios de inseguridad registrados en sedes judiciales, así como el respeto de la jornada laboral establecida.
En ese marco, desde la AJB cuestionaron la falta de participación de la Suprema Corte en la discusión de los problemas del sector.
“El máximo tribunal, al no participar de la paritaria ni resolver los temas que están a su alcance, demuestra una gravísima insensibilidad hacia quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los tribunales”, indicaron.
Finalmente, remarcaron que la jornada de protesta busca obtener respuestas concretas del máximo tribunal ante lo que describen como una crisis que impacta en las condiciones de trabajo y en el funcionamiento del sistema judicial en toda la provincia.
“Exigimos a la Suprema Corte soluciones concretas y urgentes que permitan mejorar las condiciones de trabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia”, concluyeron.