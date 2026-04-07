La AFA en el Estadio Único: la letra chica del acuerdo entre Kicillof y Tapia

Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la cesión de uso y explotación del Estadio Ciudad de La Plata “Diego Armando Maradona”. El acuerdo entre Axel Kicillof y Claudio “Chiqui” Tapia redefine la administración del principal del espacio y establece las condiciones económicas y operativas para su utilización.



La medida quedó formalizada mediante una disposición de la Agencia Administradora del Estadio Ciudad de La Plata a la que tuvo acceso La Tecla. La misma aprueba las pautas y lineamientos para ejecutar el convenio específico firmado entre la Provincia y la entidad deportiva. El canon por el uso deportivo asciende a mil millones de pesos, pero también existen canones porcentuales por actividad no deportiva y por publicidad.



El documento reglamenta el acuerdo firmado en agosto de 2025 y detalla cómo se organizará la explotación del predio, qué tipo de actividades podrán realizarse, cuáles serán las obligaciones de mantenimiento e inversión y cómo se pagará el canon por el uso del estadio. Aunque el estadio continuará siendo propiedad del Estado bonaerense, el convenio establece que la AFA tendrá la posibilidad de utilizar y explotar el predio para eventos deportivos y espectáculos, bajo control y supervisión de la Provincia.











El reglamento aprobado fija el marco normativo que regula el cumplimiento del convenio de cesión de uso y explotación del estadio. Su objetivo es ordenar los procedimientos administrativos y técnicos para aplicar el acuerdo firmado entre la Agencia Administradora del estadio y la AFA.



Las disposiciones deberán aplicarse con el respeto de tres principios centrales: la preservación del patrimonio público provincial, el interés público involucrado en el uso del estadio y la finalidad fiscal del canon que deberá pagar el permisionario. Además, el documento establece que cualquier excepción o interpretación deberá hacerse de manera restrictiva para garantizar el cumplimiento de esos objetivos.





Qué actividades podrá organizar la AFA



El convenio habilita a la AFA a utilizar el estadio para una amplia variedad de actividades deportivas, culturales y comerciales, siempre que sean compatibles con las características del predio y cuenten con autorización de la autoridad de aplicación. Entre los eventos que podrán realizarse se incluyen: El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en la reglamentación del convenio firmado con lapara la cesión de uso y explotación de. El acuerdo entreredefine la administración del principal del espacio y establece las condiciones económicas y operativas para su utilización.La medida quedó formalizada mediante una disposición de la Agencia Administradora del Estadio Ciudad de La Plata a la que tuvo acceso. La misma aprueba lasespecífico firmado entre la Provincia y la entidad deportiva. El canon por el uso deportivo asciende a mil millones de pesos, pero también existen canones porcentuales por actividad no deportiva y por publicidad.El documento reglamenta el acuerdo firmado en agosto de 2025 y detalla cómo se organizará la, qué tipo de actividades podrán realizarse, cuáles serán las obligaciones de mantenimiento e inversión y cómo se pagará el canon por el uso del estadio. Aunque el estadio continuará siendo propiedad del Estado bonaerense, el convenio establece que la AFA tendrá la posibilidad de utilizar y explotar el predio para eventos deportivos y espectáculos, bajo control y supervisión de la Provincia.El reglamento aprobado fija el. Su objetivo es ordenar los procedimientos administrativos y técnicos para aplicar el acuerdo firmado entre la Agencia Administradora del estadio y la AFA.Las disposiciones deberán aplicarse con el respeto de tres principios centrales:. Además, el documento establece que cualquier excepción o interpretación deberá hacerse de manera restrictiva para garantizar el cumplimiento de esos objetivos.El conveniodeportivas, culturales y comerciales, siempre que sean compatibles con las características del predio y cuenten con autorización de la autoridad de aplicación. Entre los eventos que podrán realizarse se incluyen:

partidos de fútbol y competencias deportivas

torneos o eventos organizados por la AFA

espectáculos musicales o culturales

exposiciones y ferias

eventos masivos

producciones audiovisuales o filmaciones





Cada actividad deberá ser informada previamente y cumplir con las condiciones de seguridad, infraestructura y logística que establezca la Agencia Administradora del estadio. El objetivo, según se desprende del reglamento, es incrementar el uso del estadio y potenciar su impacto económico en la región de La Plata y el área metropolitana.



El acuerdo también permite la utilización de distintos espacios dentro del complejo del estadio para actividades vinculadas a su explotación. Esto incluye áreas operativas, sectores destinados a servicios o instalaciones vinculadas a la organización de eventos.



Sin embargo, el reglamento establece que estas cesiones tendrán carácter precario y estarán directamente vinculadas a la vigencia del convenio, por lo que no generarán derechos permanentes sobre los espacios del predio. Una vez finalizado el acuerdo entre la Provincia y la AFA, todos los sectores utilizados deberán ser restituidos al Estado provincial.













El canon que deberá pagar la AFA



Uno de los aspectos centrales del convenio es el canon que la AFA deberá abonar por la explotación del estadio. El reglamento establece que el permisionario deberá pagar un canon anual en dinero, cuyo monto está fijado en la cláusula correspondiente del convenio firmado entre las partes.



Ese canon se actualizará todos los años en forma automática, utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general publicado por el INDEC. La actualización será comunicada oficialmente por la autoridad de aplicación y el pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el organismo provincial.



Para el primer año de vigencia del convenio, el reglamento fija que el pago deberá realizarse dentro de los 90 días hábiles administrativos posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo.



Canon en obras: inversiones en el estadio



Además del pago en dinero, el convenio contempla una modalidad alternativa para cumplir con el canon: la compensación mediante obras o mejoras en el estadio. Esto significa que la AFA podrá proponer que parte del canon anual sea cancelado a través de inversiones en el predio, que podrán incluir: Cada actividad deberá ser informada previamente y cumplir con lasque establezca la Agencia Administradora del estadio. El objetivo, según se desprende del reglamento, es incrementar el uso del estadio y potenciar su impacto económico en la región de La Plata y el área metropolitana.El acuerdo también permite la utilización de distintos espacios dentro del complejo del estadio para actividades vinculadas a su explotación. Esto incluyevinculadas a la organización de eventos.Sin embargo, el reglamento establece que, por lo que no generarán derechos permanentes sobre los espacios del predio. Una vez finalizado el acuerdo entre la Provincia y la AFA, todos los sectores utilizados deberán ser restituidos al Estado provincial.Uno de los aspectos centrales del convenio es el canon que la AFA deberá abonar por la explotación del estadio. El reglamento establece que, cuyo monto está fijado en la cláusula correspondiente del convenio firmado entre las partes.Ese canon. La actualización será comunicada oficialmente por la autoridad de aplicación y el pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el organismo provincial.Para el primer año de vigencia del convenio, el reglamento fija que el pago deberá realizarse dentro de los 90 días hábiles administrativos posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo.Además del pago en dinero, el convenio contempla una modalidad alternativa para cumplir con el canon:. Esto significa que la AFA podrá proponer que parte del canon anual sea cancelado a través de inversiones en el predio, que podrán incluir:

obras de infraestructura

mejoras edilicias

incorporación de equipamiento

modernización de instalaciones

trabajos de mantenimiento estructural





Para que esta modalidad sea válida, las obras deberán ser previamente aprobadas por la Agencia Administradora del estadio, que evaluará su pertinencia y su impacto sobre la infraestructura pública.



El reglamento establece un procedimiento específico para compensar el canon con inversiones. Primero se realizará una imputación provisoria del valor de las obras, lo que permitirá reconocer parcialmente el gasto mientras se verifica la ejecución de los trabajos. Una vez finalizadas, la autoridad de aplicación realizará una evaluación técnica y económica para determinar su valor final.



Con esa información se realizará la compensación definitiva del canon, imputando el costo de las obras al monto que debía pagarse por el uso del estadio. Si el valor de las obras no alcanza a cubrir el canon anual, la AFA deberá pagar la diferencia en dinero. En tanto, si el valor de las inversiones supera el monto del canon, la autoridad de aplicación podrá reconocer el excedente para ejercicios posteriores.











Control de obras y responsabilidad técnica



El reglamento también establece un sistema de control técnico sobre cualquier obra o intervención que se realice en el estadio. La Agencia Administradora tendrá facultades para: Para que esta modalidad sea válida,, que evaluará su pertinencia y su impacto sobre la infraestructura pública.El reglamento establece un. Primero se realizará una imputación provisoria del valor de las obras, lo que permitirá reconocer parcialmente el gasto mientras se verifica la ejecución de los trabajos. Una vez finalizadas, la autoridad de aplicación realizará una evaluación técnica y económica para determinar su valor final.Con esa información se realizará la. Si el valor de las obras no alcanza a cubrir el canon anual, la AFA deberá pagar la diferencia en dinero. En tanto, si el valor de las inversiones supera el monto del canon, la autoridad de aplicación podrá reconocer el excedente para ejercicios posteriores.El reglamento también establece unque se realice en el estadio. La Agencia Administradora tendrá facultades para:

aprobar los proyectos de obra

supervisar su ejecución

inspeccionar los trabajos realizados

verificar el cumplimiento de los estándares técnicos



Además, quienes ejecuten las obras deberán asumir responsabilidad técnica por los trabajos realizados, lo que implica responder por eventuales fallas o defectos que puedan aparecer luego de su finalización.



Otro punto importante del convenio establece que el permisionario deberá garantizar el mantenimiento integral del estadio durante todo el período de explotación. Esto incluye tareas de conservación de la infraestructura, mantenimiento de instalaciones, reparación de equipamiento y adecuaciones necesarias para la realización de eventos. El objetivo es preservar las condiciones del estadio y evitar el deterioro de una infraestructura que sigue siendo propiedad del Estado provincial.











A pesar de la cesión de uso, el reglamento deja en claro que la Provincia mantiene amplias facultades de control sobre el estadio y su explotación.



La Agencia Administradora será la encargada de: Además,, lo que implica responder por eventuales fallas o defectos que puedan aparecer luego de su finalización.Otro punto importante del convenio establece que el permisionario deberá. Esto incluye tareas de conservación de la infraestructura, mantenimiento de instalaciones, reparación de equipamiento y adecuaciones necesarias para la realización de eventos. El objetivo es preservar las condiciones del estadio y evitar el deterioro de una infraestructura que sigue siendo propiedad del Estado provincial.A pesar de la cesión de uso, el reglamento deja en claro queLa Agencia Administradora será la encargada de:

autorizar las actividades que se desarrollen en el predio

controlar el cumplimiento del convenio

supervisar el pago del canon

fiscalizar las obras y mejoras realizadas

verificar el mantenimiento de las instalaciones





El organismo también podrá realizar inspecciones periódicas y exigir correcciones si detecta incumplimientos.





Límites a los contratos vinculados al estadio



El reglamento también establece que ningún contrato o acuerdo vinculado al uso del estadio podrá extenderse más allá de la vigencia del convenio principal entre la Provincia y la AFA. De esta manera, se busca evitar compromisos de largo plazo que condicionen la gestión futura del predio una vez finalizada la cesión.



La reglamentación del convenio consolida un nuevo esquema de administración para el Estadio Ciudad de La Plata, en el que la AFA tendrá un rol central en su explotación operativa. Desde la Provincia sostienen que el objetivo es incrementar el uso del estadio, atraer eventos deportivos y espectáculos de gran escala y generar actividad económica en la capital bonaerense.



Al mismo tiempo, el Estado provincial mantiene la propiedad del estadio, el control institucional del predio y la percepción del canon por su utilización, en un esquema que combina gestión privada con supervisión pública.