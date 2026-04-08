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8 de abril de 2026
DRAMATICO

Detuvieron en Tucumán a un alumno de 17 años que llevó un revólver cargado con a la escuela

Un adolescente d fue reducido por la policía dentro de un aula de un colegio secundario de San Miguel de Tucumán tras ser descubierto con un revólver cargado en su mochila. El arma, que contenía seis balas listas para ser utilizadas, fue secuestrada y el joven quedó a disposición de la Justicia. El hecho ocurrió durante una clase de Biología y generó fuerte preocupación en la comunidad educativa

Detuvieron en Tucumán a un alumno de 17 años que llevó un revólver cargado con a la escuela
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Un grave episodio de inseguridad  en un colegio secundario de San Miguel de Tucumán, donde un alumno de 17 años fue detenido en plena clase por portar un revólver cargado.
 

El hecho se registró durante una clase de Biología cuando un compañero advirtió la presencia del arma dentro de la mochila del adolescente, que cursa el cuarto año. Inmediatamente se alertaron a las autoridades del establecimiento.
 

Los directivos activaron el protocolo de seguridad, retiraron a los estudiantes del aula para resguardar su integridad y dieron aviso a la policía. Asimismo, los efectivos policiales ingresaron rápidamente al colegio, redujeron al joven y secuestraron el revólver, que estaba cargado con seis balas.
 

El adolescente fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga el origen del arma y los motivos por los cuales la llevó al establecimiento. Hasta el momento no se determinó si tenía alguna intención específica.
 

El padre del joven se presentó en la escuela y declaró que el revólver habría sido entregado por un hermano del adolescente, aunque las circunstancias exactas aún no fueron esclarecidas.
 

No se registraron heridos ni agresiones durante el operativo, gracias a la rápida intervención de los directivos y la policía. La investigación continúa para determinar cómo llegó el arma a manos del menor.


 

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