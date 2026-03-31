31 de marzo de 2026
CAMPAÑA ATR
Tierra del Fuego, España y PJ bonaerense: la agenda cargada de Kicillof
El gobernador bonaerense comienza a delinear una agenda con actividades en el país y en el exterior. La conmemoración por Malvinas en Tierra del Fuego, una invitación a un encuentro progresista en Barcelona y su posicionamiento político marcan los próximos pasos.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comienza a tejer una agenda con actividades que lo posicionan tanto a nivel provincial, nacional e internacional. Las perspectivas presidenciales entrelazadas con actividades en la que busca tener mayor incidencia en la discusión pública.
El primer mandatario provincial pasará el 2 de abril en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con un nuevo desembarco en el interior del país. Con la idea de homenajear a los 649 soldados fallecidos en el conflicto bélico de 1982, visitará Tierra del Fuego.
En ese marco, Irá a la vigilia en Río Grande y al otro día mantendrá actividades en Ushuaia. Al respecto, Kicillof este lunes explicó: “Tengo previsto ir a Tierra del Fuego a la vigilia de una fecha tan importante que obviamente tiene que ver con recuperar las Islas Malvinas”, dijo el lunes en conferencia de prensa.
Invitados por el anfitrión fueguino, Gustavo Melella, Axel Kicillof y Ricardo Quintela (gobernador de La Rioja) serán protagonistas de la vigilia de los veteranos de Malvinas que se realizará este martes en Río Grande. Mientras, el acto central del 2 de abril será en Ushuaia.
El Gobernador bonaerense participará de la tradicional vigilia de los veteranos que se realiza en Río Grande la noche de este martes 1, hasta pasada la medianoche en la Carpa de la Dignidad y en el Monumento a los Caídos. Suele haber fogones, música en vivo y antorchas en recuerdo de quienes murieron en el conflicto. A las 0 se canta el himno nacional, en un momento que suele ser muy emotivo.
En ese contexto, Kicillof también polarizó con el presidente, Javier MIleil, y cuestionó la política exterior del Gobierno nacional. De esta manera, planteó que “el Gobierno nacional le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional”.
En esa línea, agregó: “Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Cada decisión que toma Milei tiene un costo altísimo y no la puede explicar en ningún lado".
Mientras tanto, también apareció en el radar la Global Progressive Mobilisation, que celebrará su primer encuentro en Barcelona, España, los días 17 y 18 de abril. El presidente del Gobierno, secretario general del PSOE y presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, será el anfitrión de la primera reunión de este encuentro progresista internacional Allí, entre otros, estará el presidente de Brasil, Lula da Silva. Asimismo, desde la Gobernación bonaerense confirmaron que Kicillof fue invitado, pero hasta el momento no confirmó asistencia de manera oficial.
La creación de este movimiento surge después de conversaciones lideradas por Pedro Sánchez, líder de la Internacional Socialista, con el presidente del Partido de los Socialistas Europeos (PES), Stefan Löfven y con los partidos de ambas formaciones conjuntamente con La Alianza Progresista y otras plataformas. Iniciativas como Democracia Siempre son parte también de dicho encuentro.
Asimismo, fuentes del oficialismo provincial, dieron a conocer que está en los planes convocar a la primera reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense. Luego de que concluya el viaje a Tierra del Fuego la idea es fijar una fecha para realizar el encuentro.
Según trascendió, desde el entorno de Kicillof expresaron que “será en las próximas semanas” en función de que se encuentran elegidos también los 135 titulares de los PJ locales. Por ese motivo, el primer mandatario comienza a generar agenda propia con actividades de diferente calibre.