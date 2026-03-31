31 de marzo de 2026
JUDICIALES
Crisis universitaria: fallo judicial en medio de recortes y emergencia en el Conurbano
La decisión ordena recomponer salarios y actualizar becas, pero llega en un escenario de fuerte deterioro presupuestario que ya llevó a universidades como Quilmes y Moreno a declarar la emergencia.
La Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que obliga al Estado a recomponer los salarios del personal universitario y actualizar los montos de las becas estudiantiles. El fallo, que responde a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario en un contexto marcado por la profundización de la crisis en el sistema público.
La resolución judicial, celebrada por el CIN como un avance, expone al mismo tiempo una situación de fondo: la necesidad de recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de una ley vigente. En ese marco, el organismo reiteró la declaración de emergencia salarial y presupuestaria, y exigió la convocatoria urgente a paritarias nacionales ante el deterioro sostenido de los ingresos docentes y no docentes.
El impacto de esta crisis se manifiesta con claridad en universidades del conurbano bonaerense como Quilmes y Moreno, donde la situación ya fue formalmente declarada como crítica. Ambas instituciones alertaron sobre la caída del presupuesto, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el riesgo concreto de afectar el funcionamiento básico de las actividades académicas.
En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, un informe académico advirtió que la reducción de recursos no solo impacta en el presente, sino que compromete la producción de conocimiento y la formación profesional a mediano plazo. La caída del salario real, el freno a la investigación científica y el debilitamiento institucional configuran un escenario que trasciende lo coyuntural.
La Universidad Nacional de Moreno, por su parte, describió un cuadro aún más severo. Con un presupuesto inferior al solicitado y transferencias insuficientes durante 2025, la institución debió sostener gastos de funcionamiento con recursos propios. A ello se suma una pérdida salarial cercana al 50% desde 2023 y sueldos iniciales por debajo del mínimo, lo que refleja el nivel de deterioro alcanzado.
Este panorama no es aislado. La crisis se replica a nivel nacional, con casos como el de la Universidad Tecnológica Nacional, que inició el ciclo lectivo 2026 con una reducción significativa de su planta docente. En paralelo, los conflictos gremiales se intensifican, con paros y reclamos por recomposiciones salariales urgentes, en un escenario donde el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la caída real del presupuesto configuran un conflicto estructural que, lejos de resolverse, tiende a profundizarse.