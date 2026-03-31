Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de marzo de 2026 JUDICIALES

Crisis universitaria: fallo judicial en medio de recortes y emergencia en el Conurbano

La decisión ordena recomponer salarios y actualizar becas, pero llega en un escenario de fuerte deterioro presupuestario que ya llevó a universidades como Quilmes y Moreno a declarar la emergencia.

Compartir