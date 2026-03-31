31 de marzo de 2026
SOBRE LLOVIDO, MOJADO
Golpe a municipio peronista: la Justicia anula tasa vial y ordena devolver dinero
El juez Pablo Germain dispuso que el distrito de Daireaux, gobernado por María Serra (reemplaza al diputado Alejandro Acerbo), devuelva plata a los productores por falta de contraprestación de servicios. Considera que se desvió la mayor parte del dinero recaudado por este tributo para otros fines.
El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Trenque Lauquen declaró la nulidad total o parcial del cobro de la tasa de mantenimiento de la red vial en la municipalidad de Daireaux, distrito gobernado por María Serra, quien reemplaza al diputado provincial Alejandro Acerbo al frente de la comuna.
En su fallo, el juez Pablo Germain considera que el municipio no prestó el servicio por el cual los productores rurales abonan el tributo, acogiendo parcialmente la demanda iniciada por un grupo de productores agropecuarios que cuestionaron los decretos municipales que rechazaron sus reclamos administrativos por los períodos 2022, 2023 y 2024.
El magistrado estableció que la tasa vial no constituye un impuesto, sino un tributo que exige una contraprestación concreta e individualizada. “Su cobro sin servicio configura una afectación al derecho de propiedad”, sostuvo el juez en la sentencia.
Según se explicó, el informe técnico de ingeniería reveló que el 96% de la red vial analizada presenta deficiencias graves que no cumplen con los estándares mínimos: acumulación de agua en la calzada, ahuellamientos profundos y un parque de maquinaria municipal obsoleto e insuficiente.
Por su parte, la pericia contable detectó un claro desvío de fondos: un 22,95% de lo recaudado en 2022 y un 27,88% en 2023 fueron destinados a gastos ajenos al mantenimiento vial, violando el principio de afectación específica de la tasa.
En tal sentido, el fallo aplicó un criterio diferenciado según la situación de cada contribuyente. Para uno de los demandantes, cuyo camino de acceso se encontraba en estado “malo” y sin prestación alguna del servicio, el juez dispuso la nulidad total de la tasa.
En cambio, para los otros tres productores, Germain reconoció una prestación parcial del servicio y ordenó una nulidad parcial, reduciendo el monto exigible en los porcentajes de fondos desviados.