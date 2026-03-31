Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de marzo de 2026 SOBRE LLOVIDO, MOJADO

Golpe a municipio peronista: la Justicia anula tasa vial y ordena devolver dinero

El juez Pablo Germain dispuso que el distrito de Daireaux, gobernado por María Serra (reemplaza al diputado Alejandro Acerbo), devuelva plata a los productores por falta de contraprestación de servicios. Considera que se desvió la mayor parte del dinero recaudado por este tributo para otros fines.

Compartir