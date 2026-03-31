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31 de marzo de 2026
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El gobierno de Buenos Aires abre la inscripción al Boleto Estudiantil para todos los niveles educativos

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires habilitó la inscripción al Boleto Especial Educativo (BEE) para estudiantes de inicial, primario, secundario, terciario y universitario. El trámite se realiza de forma online y ya está disponible para quienes aún no lo gestionaron

El gobierno de Buenos Aires abre la inscripción al Boleto Estudiantil para todos los niveles educativos
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El gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó que ya se encuentra abierta la inscripción al Boleto Estudiantil para el ciclo lectivo en curso, destinado a alumnos de todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, terciario y universitario.
 

Según el anuncio oficial, los estudiantes de inicial, primario y secundario que cumplan con los requisitos y no hayan tramitado previamente el Boleto Especial Educativo (B.E.E.) pueden inscribirse desde el 18 de febrero. Por su parte, los alumnos de nivel terciario y universitario tienen habilitada la inscripción desde el 9 de marzo.
 

El trámite se realiza de manera completamente digital a través de la página web del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de los estudiantes universitarios, también puede gestionarse directamente desde el portal web de cada facultad.
 

Una vez aprobado el beneficio, los estudiantes de inicial, primario y secundario, incluyendo las modalidades de Educación de Jóvenes y Adultos, podrán acreditar la carga del Boleto Estudiantil apoyando su tarjeta SUBE en una terminal automática.
 

Los alumnos de institutos terciarios y universidades, en tanto, podrán cargar el beneficio mensualmente en terminales automáticas de SUBE, en colectivos con carga a bordo o mediante la aplicación SUBE en celulares con tecnología NFC.
 

Esta medida busca facilitar el acceso al transporte público de miles de estudiantes bonaerenses, aliviando los costos de traslado durante todo el año lectivo.
 

Para más información y realizar el trámite, se recomienda ingresar al sitio oficial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.


 

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