26 de marzo de 2026
BENEFICIOS
El Gobierno implementa viajes gratis con la SUBE para personas con discapacidad
El Gobierno nacional avanza en la incorporación del transporte público gratuito para personas con discapacidad directamente en la tarjeta SUBE. La medida busca eliminar trámites y agilizar el acceso al beneficio mediante un sistema automático.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la simplificación del acceso al transporte público gratuito para personas con discapacidad. A través de una resolución oficial, se habilitó el inicio de un sistema que incorporará directamente el beneficio a la tarjeta SUBE, con el objetivo de evitar trámites y demoras al momento de viajar.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 415/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de marzo, donde el Ministerio de Salud autorizó a la Secretaría Nacional de Discapacidad a avanzar en un convenio con el área de Transporte para integrar la gratuidad al sistema SUBE.
Viajes gratis con SUBE: quiénes podrán acceder
El beneficio está destinado a quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento que actualmente ya garantiza el acceso sin costo al transporte público en todo el país.
Sin embargo, el cambio apunta a modificar la modalidad vigente. Hasta ahora, las personas deben exhibir el certificado al subir a colectivos, trenes o subtes. Con la nueva implementación, la gratuidad quedaría cargada automáticamente en la tarjeta SUBE, replicando el funcionamiento del boleto estudiantil.
De esta manera, el sistema buscará que el reconocimiento del beneficio sea automático, eliminando instancias administrativas y facilitando el uso cotidiano del transporte.
Convenio entre áreas nacionales
La resolución habilita a la Secretaría Nacional de Discapacidad a coordinar con la Secretaría de Transporte —dependiente del Ministerio de Economía— los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha el nuevo esquema.
Además, se prevé la participación de Nación Servicios S.A., empresa encargada del sistema SUBE, que tendrá un rol clave en la integración tecnológica para unificar bases de datos y reducir la burocracia.
Por el momento, no existe una fecha concreta para la entrada en vigencia. La normativa solo autoriza el avance del acuerdo institucional, por lo que la implementación comenzará una vez definidos los aspectos operativos.
El objetivo oficial es garantizar un acceso más ágil y uniforme al transporte gratuito para personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad
Para acceder al beneficio será necesario contar con el CUD, trámite que continúa vigente durante 2026 y puede realizarse siguiendo estos pasos:
Completar el cuestionario de requisitos disponible en el sitio argentina.gob.ar para conocer dónde realizar el trámite y qué documentación presentar.
Reunir estudios médicos, certificados e informes que acrediten la condición de discapacidad.
Solicitar turno ante la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio.
Presentarse el día asignado para la evaluación médica.
Retirar el certificado con DNI original en la sede indicada o acceder a su versión digital a través de la aplicación Mi Argentina.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema más inclusivo, en el que el derecho a la movilidad no dependa de gestiones adicionales ni de la presentación constante de documentación.