Volver | La Tecla Nacionales 26 de marzo de 2026 BENEFICIOS

El Gobierno implementa viajes gratis con la SUBE para personas con discapacidad

El Gobierno nacional avanza en la incorporación del transporte público gratuito para personas con discapacidad directamente en la tarjeta SUBE. La medida busca eliminar trámites y agilizar el acceso al beneficio mediante un sistema automático.

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