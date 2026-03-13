Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 POLEMICA

Sexo, uniforme y patrullero: escándalo policial con video incluido

Un agente fue filmado manteniendo relaciones en la vía pública, a metros del móvil y durante su horario de servicio. Asuntos Internos lo desafectó de inmediato.

