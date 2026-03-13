Apps
POLEMICA

Sexo, uniforme y patrullero: escándalo policial con video incluido

Un agente fue filmado manteniendo relaciones en la vía pública, a metros del móvil y durante su horario de servicio. Asuntos Internos lo desafectó de inmediato.

Sexo, uniforme y patrullero: escándalo policial con video incluido
Un episodio insólito y escandaloso sacudió a la Policía Bonaerense en Cañuelas luego de que se viralizara un video que muestra a un efectivo manteniendo relaciones sexuales en la vía pública mientras estaba uniformado y en horario de servicio. El hecho ocurrió el sábado pasado alrededor de las 5:40 de la madrugada, en un camino rural cercano al country Cañuelas Golf, que conecta la Ruta 205 con el Cementerio Municipal.

La escena quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa al agente, de 22 años y perteneciente al Comando de Patrullas, junto a una mujer no identificada, a pocos metros del móvil policial asignado para el patrullaje. Según se aprecia en la grabación, el efectivo se encontraba con el uniforme parcialmente bajado mientras mantenía una situación íntima sobre el pasto, utilizando el patrullero como posible resguardo visual.

El video comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó malestar e indignación dentro de la fuerza, ya que el uniformado se encontraba cumpliendo funciones al momento del episodio. A partir de la difusión del material, las autoridades notificaron a la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) para que intervenga en el caso.

Tras analizar las imágenes, el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación inmediata del agente, con retiro de arma reglamentaria y credencial, mientras avanza el sumario administrativo. La medida implica su separación preventiva del servicio y se evalúa la posibilidad de una expulsión definitiva de la fuerza.

El episodio volvió a generar ruido dentro de la Policía local porque se suma a otro hecho reciente ocurrido en Cañuelas. En diciembre de 2025, otro efectivo fue desafectado luego de viralizar un video en el que se lo veía disparando al aire dentro del garaje de la comisaría durante los festejos de Nochebuena.

