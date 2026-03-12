Volver | La Tecla Informe Especial 12 de marzo de 2026 SE CORTO LA SOGA

Por Sebastián Lalaurette

El verano del descontento

Primer año intranquilo para Kicillof en su relación con los gremios. La disconformidad por el atraso en los salarios hizo estallar a las bases y derivó en que los sindicatos se la pusieran difícil por primera vez

