12 de marzo de 2026
INTERNA OFICIALISTA
Aparecen roces entre los socios que pueden reconfigurar el mapa interno
La relación entre el espacio de Kicillof y La Cámpora se torna insostenible, pero desde ambos lados aceptan que la unidad es la única opción para ganarle a Milei. A su vez, la decisión de quién va a ser el candidato a gobernador en 2027 comienza a mover los nervios.
Hasta ahora La Cámpora, el sector de intendentes cercanos a Cristina Fernández y el Frente Renovador conforman una sociedad fuerte que impone número en la Legislatura y condiciona las aspiraciones del MDF y de los espacios que lo componen. Sin embargo, en los últimos tiempos, y más allá de los acuerdos que le permitieron a la sociedad mantener los cargos de poder en Diputados, el Senado y los puestos en el gabinete, aparecen intereses cruzados que tensan relaciones.
La decisión de quién va a ser el candidato a gobernador en 2027 comienza a mover los nervios. Sergio Massa es a quien quiere poner el Frente Renovador y eso conlleva a tironeos con La Cámpora, espacio convencido de que ha llegado su turno. Pero esto tampoco significa un acercamiento del tigrense con la Gobernación, donde se suele escuchar que “Sergio Tomás tiene ese particularidad de querer estar siempre afuera, pero con un pie adentro. Es su formato y lo trajo hasta hasta acá”. No cayeron nada bien en el kicillofismo las declaraciones de Alexis Guerrera tras la Asamblea Legislativa, en las cuelas cuestionó la
política salarial del Gobierno.
Aunque la quieran disimular, la tensión está más presente entre la tropa de Máximo y el insarrauldismo. Un punto de inflexión se dio en la discusión interna del PJ. El día del cierre de listas, representantes de La Cámpora pidieron la desafiliación de Fernando Gray para que no pueda competir en Esteban Echeverría. Ni el
presidente de la Junta Electoral, Leonardo Nardini, ni otros miembros del Consejo, quisieron bajar de la contienda a Gray, quien es muy duro en sus consideraciones hacia Máximo Kirchner.
En Diputados, la conformación de la comisión de Ludopatía también disparó acaloradas discusiones entre encumbrados miembros de ambos sectores. Hay quienes aseguran que la decisión de su creación, resistida por Insaurralde, tiene como trasfondo el control de la caja de Loterías y Casinos. También hay en el sector de los intendentes algunos con aspiraciones de llegar a la Gobernación y hacen esfuerzos por encontrar consensos para que la guerra no escale, como por ejemplo Federico Otermín y Federico Achaval.
Dos del MDF se desconocieron
El domingo 15 habrá elecciones internas en 17 distritos en los cuales se dirimirán las conducciones de los PJ locales. Hay varias particularidades en el escenario, pero la que sobresale es lo que sucede en San Miguel. Allí se enfrentan dos ministros kicillofistas y hay un tercero en discordia, que es cristinista.
Las tres boletas presentadas competirán para quedarse con la titularidad de un justicialismo que no tiene en sus manos la intendencia y pasa sin pena ni gloria en un territorio hostil. La misma se encuentra bajo el gobierno de Jaime Méndez, el alcalde que tiene línea directa con el exsenador Joaquín de la Torre.
El armado que impulsa Axel Kicillof tiene falencias en su estructuración y una muestra evidente es lo que acontece en San Miguel. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no logró sinterizar posturas en una sola expresión y presenta dos alternativas.
Lo llamativo también es que se enfrentan los soldados de dos ministros de la mesa chica del Gobernador: Andrés Larroque y Gabriel Katopodis. Ambos apuestan por un candidato distinto y expone la fragilidad de una conducción provincial encarnada por Kicillof.
La lista Celeste N° 2 es encabeza por Juan José Castró, es el actual presidente del PJ, y ocupa la vicepresidencia del Comité de Cuenca del Río Luján, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. De esta manera, busca retener el mando del justicialismo y piensa en el 2027.
La Lista Azul N° 4 es la que lleva como principal candidato a Santiago Fidanza, subsecretario de Organización Comunitaria del ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Es uno de los afiles que tiene en el Conurbano el líder de La Patria es el Otro, Andrés Larroque. La boleta se caracteriza por un trasvasamiento generacional que intentará renovar el aire luego de tantas derrotas para el peronismo.
Por último, la Lista Blanca N°6 tiene como postulante a Héctor Fernández, máximo referente de Peronismo Militante con vinculaciones con el cristinismo y alguna vez formó parte del armado del “Cuervo” hasta que se distanció del kicillofismo. Así buscará trascender la grieta que muestra el MDF en el territorio.
El enfrentamiento entre los dos ministros que se expresa por abajo con dos sectores también trae acusaciones cruzadas. Nada del otro mundo en un contexto en el que las rencillas distritales siempre dejan ver los trapitos al sol.
La lista de Juanjo Castro es acusada de tener la banca del intendente Méndez y de poseer recursos municipales a disposición para la elección del domingo. El cuestionamiento se suma a que en términos políticos la "alianza" es con un sector que hasta no hace mucho tiempo tenía relaciones directas con el gobierno de Javier Milei a través del exlegislador, de la Torre. Como respuesta, señalan a Fidanza de contar con recursos del gobierno de Kicillof para hacer actividades.
En este marco, el kicillofismo expresa una nueva grieta en un distrito de la Primera Sección electoral con referentes territoriales de dos ministros de peso. El domingo dirá quién se queda con la conducción del PJ y la ventaja hacia el 2027 para recuperar un distrito para el peronismo.