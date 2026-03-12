Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de marzo de 2026 INTERNA OFICIALISTA

Aparecen roces entre los socios que pueden reconfigurar el mapa interno

La relación entre el espacio de Kicillof y La Cámpora se torna insostenible, pero desde ambos lados aceptan que la unidad es la única opción para ganarle a Milei. A su vez, la decisión de quién va a ser el candidato a gobernador en 2027 comienza a mover los nervios.

