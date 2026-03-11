Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de marzo de 2026 PUJA DISTRITAL

Interna en el PJ: dos ministros de Kicillof se desconocieron y pelean mano a mano

El domingo habrá elecciones en San Miguel para dirimir la conducción del justicialismo local con un detalle insólito: funcionarios kicillofistas a los tirones en las urnas. También hay un tercero en discordia, pero es cristinista.

