11 de marzo de 2026
PUJA DISTRITAL
Interna en el PJ: dos ministros de Kicillof se desconocieron y pelean mano a mano
El domingo habrá elecciones en San Miguel para dirimir la conducción del justicialismo local con un detalle insólito: funcionarios kicillofistas a los tirones en las urnas. También hay un tercero en discordia, pero es cristinista.
El domingo 15 habrá elecciones internas en 17 distritos en los cuales se dirimirán las conducciones de los PJ locales. Hay varias particularidades en el escenario, pero la que sobresale es lo que sucede en San Miguel. Allí se enfrentan dos ministros kicillofistas y hay un tercero en discordia, que es cristinista.
Las tres boletas presentadas competirán para quedarse con la titularidad de un justicialismo que no tiene en sus manos la intendencia y pasa sin pena ni gloria en un territorio hostil. La misma se encuentra bajo el gobierno de Jaime Méndez, el alcalde que tiene línea directa con el exsenador Joaquín de la Torre.
El armado que impulsa Axel Kicillof tiene falencias en su estructuración y una muestra evidente es lo que acontece en San Miguel. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no logró sinterizar posturas en una sola expresión y presenta dos alternativas.
Lo llamativo también es que se enfrentan los soldados de dos ministros de la mesa chica del Gobernador: Andrés Larroque y Gabriel Katopodis. Ambos apuestan por un candidato distinto y expone la fragilidad de una conducción provincial encarnada por Kicillof.
La lista Celeste N° 2 es encabeza por Juan José Castró, es el actual presidente del PJ, y ocupa la vicepresidencia del Comité de Cuenca del Río Luján, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. De esta manera, busca retener el mando del justicialismo y piensa en el 2027.
La Lista Azul N° 4 es la que lleva como principal candidato a Santiago Fidanza, subsecretario de Organización Comunitaria del ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Es uno de los afiles que tiene en el Conurbano el líder de La Patria es el Otro, Andrés Larroque. La boleta se caracteriza por un trasvasamiento generacional que intentará renovar el aire luego de tantas derrotas para el peronismo.
Por último, la Lista Blanca N°6 tiene como postulante a Héctor Fernández, máximo referente de Peronismo Militante con vinculaciones con el cristinismo y alguna vez formó parte del armado del “Cuervo” hasta que se distanció del kicillofismo. Así buscará trascender la grieta que muestra el MDF en el territorio.
El enfrentamiento entre los dos ministros que se expresa por abajo con dos sectores también trae acusaciones cruzadas. Nada del otro mundo en un contexto en el que las rencillas distritales siempre dejan ver los trapitos al sol.
La lista de Juanjo Castro es acusada de tener la banca del intendente Méndez y de poseer recursos municipales a disposición para la elección del domingo. El cuestionamiento se suma a que en términos políticos la "alianza" es con un sector que hasta no hace mucho tiempo tenía relaciones directas con el gobierno de Javier Milei a través del exlegislador, de la Torre. Como respuesta, señalan a Fidanza de contar con recursos del gobierno de Kicillof para hacer actividades.
En este marco, el kicillofismo expresa una nueva grieta en un distrito de la Primera Sección electoral con referentes territoriales de dos ministros de peso. El domingo dirá quién se queda con la conducción del PJ y la ventaja hacia el 2027 para recuperar un distrito para el peronismo.