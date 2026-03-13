Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 FESTEJOS

Elecciones del PJ: ya proclamaron a un ganador antes de medirse en las urnas

El exintendente Santiago Maggiotti fue consagrado vencedor y presidirá el justicialismo de Navarro. La otra boleta, impulsada por el jefe comunal Facundo Diz, finalmente no competirá.

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