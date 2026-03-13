Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 ERA MILEI

A mate frío: Lumilagro deja de fabricar termos de vidrio en Argentina y los traerá desde China

Tras más de 80 años de producción local, Lumilagro decidió dejar de fabricar sus tradicionales termos de vidrio en el país. La firma apagó su horno en 2023, redujo su plantel y ahora importa los productos desde China, mientras mantiene en Argentina tareas de diseño y control.

