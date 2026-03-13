Apps
LEGISLATIVAS

Diputados puso primera en el Congreso; la Legislatura bonaerense, en veremos

La Cámara de Diputados de la Nación conformó 18 comisiones clave y dejó ventaja para La Libertad Avanza en organismos estratégicos que ordenan la agenda legislativa. En la Legislatura bonaerense, en cambio, el armado de comisiones todavía no se define.

La Cámara de Diputados retoma la actividad esta semana con la constitución de 18 comisiones, organismos clave para el funcionamiento legislativo ya que definen qué temas se dictaminan antes de llegar al recinto. El reparto fue negociado entre los bloques y refleja la correlación de fuerzas en la Cámara.

La Libertad Avanza llega al arranque del año con ventaja: ya controlaba 9 comisiones desde diciembre y ahora suma cuatro más, entre ellas Legislación General, Discapacidad, Energía y Combustibles, y Acción Social y Salud Pública. En total, el oficialismo queda al frente de los organismos con mayor capacidad de impulsar su agenda.

Las comisiones más pesadas ya estaban en sus manos desde el año pasado: Presupuesto y Hacienda, Justicia, Legislación Penal, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Relaciones Exteriores, entre otras. Son precisamente las que habilitan o frenan las iniciativas de mayor impacto político y económico.

El peronismo se quedará con 9 presidencias, pero todas corresponden a áreas que "teóricamente no marcan agenda", según fuentes legislativas. La excepción puede aparecer: el año pasado la comisión de Discapacidad —que ahora pasa al oficialismo— generó fuerte impacto público. El resto de las presidencias se distribuye entre Fuerzas del Cambio y el Interbloque Unidos.
Entre los datos que trascendieron, el macrista Alejandro Finocchiaro conservaría la presidencia de Educación y el bloque Provincias Unidas aspiraba a conducir Agricultura, dado que sus diputados representan a provincias con fuerte peso agropecuario como Santa Fe y Córdoba.

