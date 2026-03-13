Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 LEGISLATIVAS

Diputados puso primera en el Congreso; la Legislatura bonaerense, en veremos

La Cámara de Diputados de la Nación conformó 18 comisiones clave y dejó ventaja para La Libertad Avanza en organismos estratégicos que ordenan la agenda legislativa. En la Legislatura bonaerense, en cambio, el armado de comisiones todavía no se define.

