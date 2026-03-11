Apps
Exigen 10 años de cárcel efectiva para Buzali, el exmarido de Píparo, por brutal atropello en La Plata

El Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata escuchó los alegatos finales en el juicio contra Juan Ignacio Buzali, exesposo de Carolina Píparo, la actual directora del Banco Nación. 
 

El acusado  enfrenta cargos por atropellar deliberadamente a dos motociclistas, Luis Lavalle e Iván Coronel, en la madrugada del 1 de enero de 2021, en un incidente que ha generado indignación pública por su aparente intencionalidad y las graves consecuencias para las víctimas.
 

El fiscal Juan Pablo Caniggia, junto con los representantes de los damnificados Martín De Vargas y Micaela Vivas por Lavalle, y Axel Hurtado por Coronel, sostuvieron la teoría del homicidio tentado en su figura dolosa.
 

Asimismo, recrearon la maniobra como un acto voluntario y consciente, donde Buzali embistió a los motociclistas sin que estos tuvieran relación con el robo denunciado previamente por Píparo. 
 

Vale mencionar que el fiscal solicitó la pena mínima de 6 años de prisión efectiva, mientras que los abogados de Lavalle pidieron 8 años y los de Coronel exigieron 10 años, destacando la gravedad del hecho y el riesgo mortal implícito.
 

Por su parte, la defensa, a cargo de Hugo Pinto, rechazó cualquier dolo y calificó el episodio como un accidente derivado de una conducción imprudente, encuadrable en lesiones culposas, delito que estaría prescrito y merecería el sobreseimiento. Esta postura contrasta con la evidencia presentada, que apunta a una acción deliberada en medio de la confusión post-robo.
 

Hoy, los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci anunciarán la fecha para dictar sentencia, en un proceso que pone en evidencia las fallas en la responsabilidad al volante y las secuelas irreversibles para las víctimas. 

GENTILEZA TELAM

