Apps
Martes, 10 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
10 de marzo de 2026
ÉL TAMBIÉN

Nace el “think tank” de Kicillof

Con una exposición del propio Gobernador, el martes que viene echará a andar el CEDAF, el centro de estudios del MDF.

Nace el “think tank” de Kicillof
Compartir

Así como Cristina Fernández de Kirchner tiene el Instituto Patria, Elisa Carrió la Fundación Hannah Arendt y el PRO cuenta con la Fundación Pensar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también tiene su think tank.

El debut del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) será el martes que viene, con una disertación del propio Kicillof, que tendrá lugar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, de la ciudad de La Plata.

El CEDAF, cuyo nombre y logo remiten al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el partido con el que Kicillof se propone llegar a la presidencia de la Nación, promete ser un semillero de dirigentes alineados con la cosmovisión del Gobernador.
 

“Nace el Centro de Estudios Derecho al Futuro: un espacio para pensar el presente y construir las ideas del mañana”, anunció el MDF.

El propósito de la nueva usina de ideas es elaborar propuestas de políticas orientadas al ámbito nacional, en línea con la apertura hacia la acción federal que Kicillof anticipó en su discurso de apertura de las sesiones legislativas de este año.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

REVÉS JUDICIAL

Embargo multimillonario a la Provincia por la “aberrante” contaminación de las aguas

Un juez dispuso la medida por más de 157 mil millones de pesos por no haber realizado obras cloacales que impidieran que tres cursos de agua se convirtieran en “un sumidero de desechos cloacales e industriales”.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Desbarrancó: un ex legislador nacional de Santa Cruz propuso “fusilar” a Milei

Encuesta revela fuerte rechazo a Milei y pesimismo social, Kicillof el opositor elegido

Valenzuela asumirá como senador bonaerense a la espera de definiciones sobre su futuro

La bola sigue girando al grito de "no va más"

Expoagro y una gala que juntó el agua con el aceite en un combo de rosca política

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET