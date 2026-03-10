10 de marzo de 2026
ÉL TAMBIÉN
Nace el “think tank” de Kicillof
Con una exposición del propio Gobernador, el martes que viene echará a andar el CEDAF, el centro de estudios del MDF.
Así como Cristina Fernández de Kirchner tiene el Instituto Patria, Elisa Carrió la Fundación Hannah Arendt y el PRO cuenta con la Fundación Pensar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también tiene su think tank.
El debut del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) será el martes que viene, con una disertación del propio Kicillof, que tendrá lugar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, de la ciudad de La Plata.
El CEDAF, cuyo nombre y logo remiten al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el partido con el que Kicillof se propone llegar a la presidencia de la Nación, promete ser un semillero de dirigentes alineados con la cosmovisión del Gobernador.
“Nace el Centro de Estudios Derecho al Futuro: un espacio para pensar el presente y construir las ideas del mañana”, anunció el MDF.
El propósito de la nueva usina de ideas es elaborar propuestas de políticas orientadas al ámbito nacional, en línea con la apertura hacia la acción federal que Kicillof anticipó en su discurso de apertura de las sesiones legislativas de este año.